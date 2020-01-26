"أبوظبي للصحة العامة": لا توجد إصابات بـ"كورونا الجديد" في الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى مركز أبوظبي للصحة العامة وجود أي مريض مصاب بفيروس "كورونا الجديد" حتى الآن داخل دولة الإمارات.

وأكد أن الإشاعة المتداولة عن وجود مريض في أحد مستشفيات أبوظبي غير صحيحة، موضحاً أن الحالة المتداولة هي لأحد فيروسات كورونا الأخرى المعروفة سابقا والتي تتلقى العلاج الطبي الاعتيادي.

ونصح المركز الجمهور بتلقي المعلومات الصحيحة من الجهات الصحية الحكومية وعدم تداول معلومات خاصة بالأمراض بشكل عام مما يؤثر سلباً على الجهود المبذولة، لافتاً إلى أنه يعمل مع جميع الجهات المعنية للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع دخول المرض إلى الإمارات.

وأشار إلى أنه في حال طلب أي دعم أو استفسار طبي يرجى التواصل مع خدمة "استجابة" بمركز قيادة عمليات دائرة الصحة - أبوظبي على هاتف 8001717.