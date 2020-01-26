20 صورة ترصد "رعب كورونا".. العالم يحتمي بـ"الكمامات"

بسرعة البرق، تفشى فيروس كورونا الجديد بين الدول، وانتقل من مدينة لأخرى في غضون أيام، ليحصد أرواح أكثر من 56 شخصا في الصين وحدها، ويصيب 2082 آخرين، منهم 2034 في الصين و48 حول العالم.

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ظهر أحدث سلالة في فيروسات الالتهاب الرئوي لأول مرة في مدينة "ووهان" الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، مثيرا الرعب حول العالم؛ كونه تفشى في وقت قصير وسط جهل الباحثين بأسباب ظهوره وعدم وجود لقاح مضاد لـ"الكورونا الجديد" بعد.





ورغم أن العلماء يسارعون الوقت لعزل الفيروس المعدي وتحديد سلالته تمهيدا لإنتاج لقاح يكافح الوباء الجديد، حذر الأطباء من خطورة التعرض لرزاز المرضى وقت السعال أو العطس؛ لذا غطت الكمامات وجوه معظم المواطنين في الدول التي ظهر فيها المرض.





ويكثف المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها "سي دي س" جهوده لتطوير لقاح ضد فيروس "كورونا"، موضحا أن الباحثين استخدموا التسلسل الجيني عالي الإنتاجية لتحديد العوامل المسببة للمرض بعد يوم واحد من إرسال العينات الأربع الأولى من ووهان في 2 يناير/كانون الثاني.





وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة الصينية، أحيا كثيرون الحدث المهم مرتدين الكمامات؛ للحماية من الفيروس المعدي الذي ينتقل من المريض للمحيطين قبل ظهور أعراض المرض عليه.





وهذه مجموعة صور من دول ظهر فيها فيروس كورونا الجديد، أبرزها الصين وهونج كونج واليابان وسنغافورة وتايوان.





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