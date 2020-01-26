الإمارات خالية من "كورونا" وتتأهب بإجراءات احترازية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي، خلو بلاده من أي حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، مؤكدا أن جميع الجهات اتخذت الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع وصول الفيروس للدولة.

جاء ذلك خلال ترؤسه فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الوطني، الأحد، بحضور عدد من الجهات المعنية المختصة، لمناقشة جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع وصول فيروس الالتهاب الرئوي الجديد كورونا للإمارات.

وتم، خلال الاجتماع، التأكيد على ضرورة جاهزية جميع الأجهزة المعنية للتعامل مع المرض في حال الاشتباه أو التبليغ عن أي حالة ترد للدولة.

وبناء على مراقبة الوضع العام داخل الإمارات وخارجها، وعقب رفع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها جمهورية الصين الشعبية وظهور حالات جديدة في عدة دول أخرى، وفقا لتقارير صدرت من منظمة الصحية العالمية، تم رفع حالة الاستعداد للتعامل مع الحالات بشكل احترازي واستباقي عبر منافذ الدولة وتعميم آليات التعامل الطبي مع المرض من خلال تثقيف الكادر الصحي العامل بالمنشآت الطبية الحكومية والخاصة لمنع وصول المرض وانتشاره بالدولة.

وشدد وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي على ضرورة التعامل مع الأخبار من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، بالإضافة إلى ضرورة نشر الإرشادات اللازمة للجمهور والتأكيد على اتباعها حفاظا على سلامتهم، وذلك عبر قنوات التواصل الاجتماعي للجهات الرسمية، والوسائل الإعلامية المعتمدة، حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، والوقاية من الفيروس.