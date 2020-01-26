تعرف علي أهم أسباب وأعراض حساسية اللحوم

هل سمعت عن حساسية اللحوم الحمراء؟..هل أنت مصاب بها؟..عليك قراءة الأسطر القادمة التي تساعدك في اكتشاف حقيقة الإصابة بهذا النوع من الحساسية الغير شائعة وذلك وفقا لموقع " verywellhealth".

ما هي أسباب الإصابة بحساسية اللحوم الحمراء؟

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بحساسية اللحوم الحمراء، والتي يجب التعرف عليها، ومنها:

-طبيعة الجسم لها دورفي التعرض والإصابة بحساسبة اللحوم الحمراء.

-هل تعلم أن تعرضك للدغات القراد يتسبب في إصابتك بحساسية اللحوم الحمراء.

ما هي أعراض الإصابة بحساسية اللحوم الحمراء؟

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلي الإصابة بحساسية اللحوم الحمراء، ومنها:

-انسداد الأنف.

-زيادة نسبة التعرض للعطس.

-الرغبة والشعور بالغثيان والقيء.

-التعرض للطفح جلدي الذي يصاحبه باللون الأحمر.

-الصداع، وآلام الرأس بالإضافة إلي الشعور بالدوخة.

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-الشعورالشديد بضيق التنفس.

- الإسهال الشديد الذي يصاحبه مشاكل في الأمعاء وأبرزها الألم.

-زيادة نسبة نبضات القلب.

-صعوبة البلع.

-التعرض للهبات الساخنة بالجسم.

ما هو علاج حساسية اللحوم الحمراء؟

نجد أن بعض الأشخاص المصابون بحساسية اللحوم الحمراء يتعرضون للشفاء أو اختفاء الأعراض ثم عودتها مرة أخري، وعند العودة للأعراض مرة أخري يجب أن تعلم هذه الأدوية تساهم في تقليل حدة الأعراض وهي.

- أدوية الخاصة بالحساسية كمادة الهيستامين، فهي تساهم في التقليل من أعراض حساسية اللحوم الحمراء.

-ينصح بالتقليل من تناول اللحوم الحمراء، لتجنب التعرض للأعراض الشديدة، ولذا يجب تعديل النظام الغذائي الخاص بك، ولذا يمكنك تناول الأسماك أوالدجاج أو البيض أوالفول.

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