شكرا لقرائتكم خبر عن أحذر.. أغسل يديك ولا تقبل رضيع وأنت مصاب بالبرد.. "فيروس هربس" يبقى مدى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت أم الآباء والأمهات من خطر فيروس "هربس"، لأنها تعتقد أن ابنها أصيب بهذه العدوى بعدما جرى تقبيله من طرف أحد الأشخاص، الأم لورا ريدفيرن، البالغة من العمر 31 عاما، نشرت صورة لأذن ابنها المتعفنة على حسابها فى فيسبوك، محذرة أى شخص يرغب فى الاقتراب من مولود جديد بضرورة غسل يديه وعدم تقبيل الرضيع "فى حال كان يعانى من تقرحات البرد".

ونقلت صحيفة "مترو" البريطانية، أن ريدفيرن، قالت إن ابنها، البالغ من العمر 4 سنوات، قضى 4 أيام فى المستشفى، بعدما "التهبت" أذنه ونزفت و"كبر حجمها"، مما جعله يعانى ألما شديدا.

وأخبر الأطباء الأم أن ابنها أصيب بفيروس "هربس"، الذى يشير إلى تلك القرح المؤلمة والكيسية التى تظهر فى مناطق مختلفة من الجسم.

وينتقل هذا الفيروس غالبا بالاتصال المباشر مثل التقبيل، من طرف شخص يعانى بتقرحات البرد على شفاهه.

وذكرت ريدفيرن ، أن الأطباء أخبروها أن رضيعها سيظل مصابا بهذا الفيروس "طيلة حياته". وتابعت "نشرت صورة أذن ابنى فقط لأخذر الآباء من خطورة هربس ومضاعفاته". Advertisements ويقول العلماء إن من مضاعفات الهربس التسبب في العمى وتلوث الأسطح الجلدية الأخرى، مثل الأصابع والوجه والصدر، كما أنه قد يؤدي إلى التهاب الدماغ والتهاب السحايا.

وكان مسئولون بأحد شركات الأدوية اليابانية كشفوا فى نوفمبر الماضى، أن قرد أصاب عالما بأحد المختبرات المعملية بفيروس الهربس القاتل وحالته حرجة للغاية بعد معاناته من الصداع والحمى حيث أنهم يستخدمون قرود المكاك لإجراء البحوث.

ووفقا لتقريرلصحيفة "ديلى ميل البريطانية " هذا الفيروس غير ضار بالقرود، لكنه دائمًا قاتل للبشر إذا لم يتم علاجه، لما يسببه في التهاب الدماغ والنخاع الشوكى.