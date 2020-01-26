شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. "كورونا ليس الوحيد".. أشهر 5 أمراض تنقلها الحيوانات للإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش العالم حاليا حالة من الترقب والخوف بعد انتشار فيروس كورونا فيما يقرب من 12 دولة، وتباينت أراء المتخصصين حول تحديد أسباب انتشار المرض، فالبعض قال إنه ظهر لأول مرة بالصين نتيجة انتقال العدوى من أحد الحيوانات إلى البشر بأحد أسواق المأكولات البحرية بمدينة ووهان الصينية، فيما أكد آخرون أن الخفافيش والثعابين هى السبب فى هذه العدوى.

ووفقا لتقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” فهناك العديد من الأمراض التى تنتقل من الحيوان للإنسان والتى تعرف طبيا باسم الأمراض حيوانية المنشأ، وهى تعنى الأمراض المعدية التى تنتشر بين الحيوانات والناس وقد تؤدى هذه الأمراض إلى وفاة المصاب بها وهو ما يتطلب ضرورة الحذر منها وتعقبها.

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ويقدم الفيديو جراف التالى معلومات هامة عن الأمراض التى تصيب الإنسان نتيجة للعدوى من الحيوانات.