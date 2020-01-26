هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العين المصابة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار تزايد حالات الإصابة يوما بعد يوم بفيروس كورونا الذى يحتاج دول عديدة، تزايدت الأقاويل حول طرق انتقال المرض الذى أشارت تقارير أنه يمكن أن ينتقل عن طريق العين، بخلاف الطرق التقليدية لانتقال المرض عن طريق الفم والأنف، وتأكيد منظمة الصحة العالمية على النظافة التامة لليدين وغسلها على الأقل لمدة 20 ثانية بالماء الجارى والصابون.

على الصعيد العالمي، هناك أكثر من 2000 حالة مؤكدة من الفيروس التاجي الذى ينتشر بالفعل بشكل خطير.

وتؤكد هيئة الصحة العامة في إنجلترا وفقا لتقرير موقع " express" إنه يوجد 14 شخصًا في المملكة المتحدة يجري اختبارهم الآن بحثًا عن الفيروس، لذا فإن معرفة مدى انتشار هذا الفيروس أمر بالغ الأهمية، و أحد كبار المساعدين الذين أصيبوا بالفيروس نفسه فى الصين، يقدم رأيه حول كيفية انتشار الفيروس التاجي للبشر.

وانج قوانفا ، الذي كان شخصية بارزة في مساعدة الصين على محاربة وباء السارس في عام 2013 وهو متخصص الآن فى أمراض الجهاز التنفسى بمستشفى بكين، اكتشف الفيروس بنفسه لكنه لحسن الحظ تعافى منذ ذلك الحين.

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ويعتقد وانج أنه أصيب بعدوى بسبب أنه لم يكن يرتدي نظارة واقية مناسبة، وكشف عن انتشار الفيروس من خلال العينين، حيث أشار إلى أن مرض الجهاز التنفسي المميت معدٍ للغاية ويمكن أن ينتقل عبر العينين.

ويزعم الخبير الآن أنه تعرّض للفيروس بشكل مثير للجدل بسبب نقص حماية العين عند زيارة عيادات الحمى وأجنحة العزل في ووهان الصينية.

هل ينتقل الفيروس من شخص لآخر؟

ينتقل فيروس كورونا الجديد من شخص من شخص لآخر أثناء فترة حضانته، أي قبل ظهور أعراض المرض على من يحمل الفيروس، مما يجعل احتواءه أكثر صعوبة، و تشير نماذج خبراء منظمة الصحة العالمية في جامعة إمبريال كوليدج في لندن إلى احتمال وجود 4000 حالة.