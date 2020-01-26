شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل السائل النخاعى للكشف عن التهاب السحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السائل الدماغي النخاعي (CSF) هو سائل عديم اللون يوجد في المخ والحبل الشوكي، ويشكل الدماغ والنخاع الشوكي الجهاز العصبي المركزي، وتحليل CSF هو مجموعة من الاختبارات التي تبحث في السائل النخاعي للمساعدة في تشخيص الأمراض والحالات التي تؤثر على الدماغ والنخاع الشوكي، نتعرف عليه من خلال سلسلة "اطمن على نفسك"، وفقاً لموقع Medlineplus.

يتحكم نظامك العصبي المركزي وينسق كل ما تفعله بما في ذلك حركة العضلات، وظيفة أجهزة الجسم، التفكير والتخطيط يساعد السائل النخاعي على حماية هذا النظام حيث يعمل مثل وسادة ضد التأثير المفاجئ أو إصابة الدماغ أو الحبل الشوكي ويزيل أيضًا سموم المخ ويساعد نظامك العصبي المركزي على العمل بشكل صحيح.



تحليل السائل النخاعى

استخدامات تحليل السائل النخاعي

قد يتضمن تحليل السائل النخاعى CSF اختبارات لتشخيص:

-الأمراض المعدية في الدماغ والحبل الشوكي، بما في ذلك التهاب السحايا والتهاب الدماغ.

-اختبارات CSF للالتهابات تبحث في خلايا الدم البيضاء والبكتيريا وغيرها من المواد في السائل النخاعي.

-اضطرابات المناعة الذاتية، مثل متلازمة جيلان باري والتصلب المتعدد، واختبارات CSF لهذه الاضطرابات تبحث عن مستويات عالية من بروتينات معينة في السائل النخاعي.

-نزيف في المخ.

-أورام الدماغ.

لماذا أحتاج إلى تحليل CSF؟

قد تحتاج إلى تحليل CSF إذا كنت تعاني من أعراض إصابة الدماغ أو الحبل الشوكي، أو اضطراب المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد (MS).

تشمل أعراض إصابة الدماغ أو الحبل الشوكي ما يلي:

-الحمى.

-صداع حاد.

-صرع.

-تصلب الرقبة.

-قئ و غثيان.

-حساسية للضوء.

-رؤية مزدوجة.

-التغييرات في السلوك.

-ارتباك.

Advertisements

أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد تشمل:

-عدم وضوح الرؤية أو رؤية مزدوجة.

-وخز في الذراعين والساقين أو الوجه.

-تشنجات العضلات.

-ضعف العضلات.

-دوخة.

-مشاكل السيطرة على المثانة.

تشمل أعراض متلازمة جيلان باري الضعف والوخز في الساقين والذراعين والجزء العلوي من الجسم.

قد تحتاج أيضًا إلى تحليل CSF إذا كنت قد تعرضت لإصابة في الدماغ أو الحبل الشوكي، أو تم تشخيص إصابتك بالسرطان الذي انتشر إلى الدماغ أو الحبل الشوكي.



السائل النخاعى 2

ماذا يحدث خلال تحليل CSF؟

سيتم جمع السائل النخاعي من خلال إجراء يسمى الصنبور الشوكي، المعروف أيضًا باسم ثقب الفقرات القطنية، حيث يتم حقنك وتخدير ظهرك ثم يتم إدخال إبرة رقيقة مجوفة بين فقرتين في العمود الفقري السفلي وسحب كمية صغيرة من السائل النخاعي للاختبار.

نتائج تحليل CSF

قد تشير نتائج تحليل CSF إلى أن لديك عدوى، أو اضطراب المناعة الذاتية، مثل التصلب المتعدد ، أو مرض آخر في الدماغ أو الحبل الشوكي. من المحتمل أن يطلب الطبيب المزيد من الاختبارات لتأكيد تشخيصك.

تتراوح القيم الطبيعية للسائل النخاعى فى الدم كالآتى:

-الضغط: 70 إلى 180 ملم H2O.

-المظهر: واضح ، عديم اللون.

CSF البروتين الكلي: 15 إلى 60 ملج/ 100 مل.

جاما الجلوبيولين: 3 ٪ إلى 12 ٪ من البروتين الكلي.

CSF الجلوكوز: من 50 إلى 80 ملجم / 100 مل (أو أكثر من ثلثي مستوى السكر في الدم)

عدد خلايا CSF: من 0 إلى 5 خلايا دم بيضاء (جميعها أحادية النواة)، ولا توجد خلايا دم حمراء.

كلوريد: 110 إلى 125 متر مكعب / لتر.