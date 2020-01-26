شكرا لقرائتكم خبر عن كوالا وثعابين وذئاب.. مأكولات فى سوق ووهان متهمة بالتسبب فى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن سبب انتشار فيروس كورونا بشكل عام هو الحيوانات، ويُعتقد أن فيروسات سارس، وفيروس كورونا، نشأت من القطط والجمال، وكانت أول حالات الإصابة بالفيروس في ووهان من أشخاص يزورون أو يعملون في سوق للحيوانات الحية في المدينة، والذي تم إغلاقه منذ ذلك الحين للتحقيق.



طهى الثعابين فى الصين

وقالت الصحيفة: كان سوق الطعام الصيني في مركز تفشي الفيروس المميت، يبيع الكوالا، مع الثعابين والفئران، والجرو، والذئاب، للسكان المحليين لتناولها كطعام.

وتعرض سوق ووهان للمأكولات البحرية، في مدينة ووهان بوسط الصين للفحص مؤخرا، بعد أن قال مسؤولون صينيون إن الفيروس التاجي ربما يكون قد نشأ في حيوان بري تم بيعه في متجر المواد الغذائية.

وتم إغلاق السوق منذ ذلك الحين ووصفته السلطات المحلية بأنه "نقطة البداية لانتشار الفيروس القاتل.



السلمند

وأظهرت قائمة أسعار أحد الشركات العاملة في السوق مجموعة من الحيوانات المتاحة للبيع بما في ذلك الثعالب الحية، والتماسيح، والكلاب الذئب، والسلمند العملاقة، والثعابين، والفئران، والطاووس، والخنازير، واللحوم، والخفافيش، وفقًا للجنوب الصين مورنينج بوست، مضيفة: تظهر قائمة الطعام بسعر 70 يوان (7.70 جنيه إسترليني أى حوالى 10 دولارات أمريكية) للحوم الكوالا، بما في ذلك الذئاب الحية، وحتى الكوالا وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، على الرغم من أن السوق يعد سوقًا للمأكولات البحرية رسميًا، إلا أنه تم بيع الحيوانات الميتة والحيوانية هناك، بما في ذلك ذئاب الأشبال، والسمندل، والثعابين، والطاووس، والخفافيش.



حيوان الكوالا

وأضافت الصحيفة: تعتبر الخفافيش هي المشتبه به الرئيسي.

وقال باحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم في بيان صدر حديثًا: "قد يكون قد يكون هناك وسيط غير معروف بين الخفافيش والبشر لفيروس ووهان لانتقال الفيروس القاتل إليهم".

وقالت الصحيفة: هناك مجلة علمية أخرى أكدت أن الفيروس كان بدايته بين الثعابين المصابة، والتي ربما تكون قد تم نقله إلى الناس في السوق في ووهان.



الفئران

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وحلل باحثو جامعة بكين جينات الفيروس التاجي.

وقالوا إنهم يقارنون الفيروسات التي من المعروف أنها تؤثر على الثعابين، حيث تشير النتائج إلى أن الأفعى هي أكثر الحيوانات البرية من ناحية احتمالية تسببها في الإصابة بكورونا فيروس الجديد 2019-nCoV" ، وفقا لمجلة علم الفيروسات الطبية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فيروس كورونا هو نوع من الفيروسات التى يمكن أن تسبب المرض في الحيوانات والناس.

الكلاب الذئاب

وقالت الدكتورة هيلينا ماير من معهد بيربرايت: "فيروسات كورونا، هي مجموعة من الفيروسات التي تصيب مجموعة واسعة من الأنواع المختلفة بما في ذلك البشر والماشية والخنازير والدجاج والكلاب والقطط والحيوانات البرية.



الخفافيش سبب انتقال الفيروس

وأضافت الصحيفة: من المعروف أن فيروسات كورونا قادرة على القفز من حين لآخر من فصيلة إلى أخرى، وهذا ما حدث في حالة السارس والفيروس كورونا وفيروس كورونا الجديد، الأصل الحيواني للفيروس التاجي الجديد لم يعرف بعد.

تم الإبلاغ عن أول حالات إصابة بشرية علنًا من مدينة ووهان الصينية، حيث يعيش حوالي 11 مليون شخص، قبل 3 أسابيع من بدء الأطباء في مشاهدة الحالات في ديسمبر.

وبحلول 8 يناير، تم الإبلاغ عن 59 حالة مشتبه فيها وكان 7 أشخاص في حالة حرجة، تم تطوير اختبارات للفيروس الجديد وبدأت الحالات المسجلة في الارتفاع.

توفي الشخص الأول في ذلك الأسبوع، وبحلول 16 يناير، توفي اثنان وتم تأكيد 55 حالة، في اليوم التالي، تنبأ العلماء أن 1700 شخص قد أصيبوا، وربما يصل إلى 4500.

وبعد أسبوع واحد فقط، كان هناك أكثر من 900 حالة مؤكدة ويقدر نفس العلماء أن حوالي 4000 حالة، وربما 9،700 أصيبوا في ووهان وحدها، هناك الآن 10 دول مع حالات مؤكدة.