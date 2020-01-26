فوائد الكاكاو للحامل..كثيرة لكن آثاره الجانبية ضارة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - الكاكاو معروف باحتوائه على مجموعة من الفوائد الصحية للإنسان والمرأة الحامل بشكل خاص، ويعد من المشروبات المحببة للكثير من الحوامل اللاتي يملن إليه، وهو من الشجر الاستوائي ذات اللون البني الداكن، وثماره تستعمل في صناعة الشيكولاتة. عن فوائد الكاكاو وآثاره الجانبية على الحامل يحدثنا خبير التغذية عبد الحميد السيد. حقائق عن الكاكاو وفوائده تحتوي ثمرة الكاكاو الخام على أحماض دهنية، معادن، فيتامينات، دهون، حديد. كما أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تفيد جسم الحامل، وغني بفيتامينات ومعادن كثيرة مثل: المغنسيوم والمنجنيز والنحاس والحديد والكبريت والبوتاسيوم.

معظم الحوامل يشتقن إلى مشروب الكاكاو الساخن والشيكولاتة خلال فترة الحمل، وتناوله باعتدال يحسن الحالة النفسية والمزاجية للحامل، ويحد من خطر الإصابة بمرض السرطان وأمراض القلب والسكري. ومن فوائده أيضاً أنه يحمي الحامل من الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو بما يسمى بحالة ما قبل تسمم الحمل، وما يسفر عنه من انقطاع التغذية والأكسجين عن الجنين، كما أنه يقلل من التوتر ويحسن المزاج؛ لأنه يرفع مستوى الأندروفين والسيروتونين بالجسم.

دللي نفسك بتناول مشروب الكاكاو الساخن، فهو يساعد على نمو الجنين وتطوره بشكل سليم، ويجعل الطفل أكثر حيوية وسعادة بعد ولادته، وذلك لانتقال تأثير المادة الكيمائية الموجودة فيه على الأم والجنين معاً. Advertisements مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية للأم والطفل، ويحمي من خطر الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم أثناء الولادة، أو خطر الولادة قبل موعدها المحدد، كما أنه يحتوي على فيتامين "ب"، ويعتبر واحداً من أهم المكملات الغذائية التي تتناولها الحامل. بذور الكاكاو تستخدم لعلاج الإسهال والالتهاب الشعبي وطرد البلغم واحتقان الرئة؛ نظراً لأن الحامل يصعب عليها تناول الأدوية في فترة الحمل، كما أنه مفيد في عملية توسيع الأوعية الدموية، ويقلل من ضغط الدم وأعراض الارتجاع.

يمنع إصابة الحامل بأمراض القلب؛ لأنه يدعم نظم القلب والأوعية الدموية، وينظم مستوى الكولسترول في الدم؛ لاحتوائه على نسبة قليلة من السكريات والدهون، كما أنه يقلل من فرصة الإجهاض بنسبة 20%، ويعزز نمو الجنين. آثار الكاكاو الجانبية الضارة مع الإفراط في تناول الكاكاو يصبح الحمل غير آمن؛ نظراً لاحتوائه على الكافيين، لذلك يجب ألا تشمل أكواب الكاكاو على أكثر من 200 مليجرام كافيين يومياً؛ لأن الجنين يتأثر بنسبة الكافيين؛ حيث إنه يخترق المشيمة ويدخل إلى مجرى دم الجنين.

يسبب نتائج عكسية، فقد يأتي بالصداع والأرق ليلاً. لذا على الحامل الإكثار من شرب الماء عند شرب الكاكاو؛ لتستفيد بالصفة الغذائية له، مع عدم ترسب أي مواد في منطقة المعدة، كما يمكن إضافة اللبن على الكاكاو للحصول على عناصر غذائية أكثر. يمكن شرب كوب واحد من الكافيين يومياً؛ لأنه يزيد من ضربات القلب التي تؤثر على حركة الجنين داخل الرحم، كما أنه يعيق عملية امتصاص الكالسيوم والحديد، وهي أشياء تؤثر على نمو الطفل.

الكاكاو من المشروبات التي تزيد من نسبة السكر في الجسم، مما يمثل خطر إصابة الحامل بمرض سكري الحمل، كما أنه يعيق تناول الحامل لأطعمة صحية، كما أن الجنين يتأثر من نسبة الكافيين التي تدخل إليه؛ حيث إنه يخترق المشيمة ويدخل إلى مجرى الدم للطفل.

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