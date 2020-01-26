أعراض أول شهور الحمل تظهر وتختفي بانتهاء ثلاثة أشهر

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 26 يناير 2020 04:43 مساءً - تغيرات وعلامات كثيرة تظهر على المرأة تشير إلى أنها حامل في شهورها الأولى؛ أولها غياب الدورة الشهرية، ثم غثيان الصباح الذي يظهر ما بين الأسبوع الثاني إلى الأسبوع الثامن في أي وقت من اليوم، وأعراض أخرى يوضحها لنا الدكتور بهاء حماد استشاري طب النساء والتوليد. أعراض الحمل في الشهور الأولى تبدأ أعراض الحمل على المرأة عندما تغيب الدورة الشهرية، وينتاب الحامل غثيان الصباح ما بين الأسبوع الثاني إلى الأسبوع الثامن، وقد يستمر مع البعض طوال أشهر الحمل.

وقد يصاحب الغثيان تقيؤ، وينتهي الأمر بعد أشهر قليلة، كما تشعر الحامل بانتفاخ الثديين أو إحساس بألم في الثدي عند لمسه، وهذه التغيرات تبدأ مبكراً منذ بداية الأسبوع الأول أو الثاني، بعد حدوث الحمل. الشعور بالتعب العام أو الإجهاد، مع شعور بآلام أسفل الظهر، والتي تزداد مع تقدم الحمل، والصداع من أكثر الأعراض شيوعاً، ويفسره العلماء بأنه ناتج عن الارتفاع المفاجئ في الهرمونات الموجودة في جسم الحامل.

أو بسبب زيادة تدفق الدم؛ حيث إن نسبة الزيادة 50 في المائة أثناء فترة الحمل، والتبول بشكل متكرر ويحدث في الأسبوع 6 - 8 من الحمل، وقد يستمر مع مرور فترات الحمل نظراً لزيادة حجم الجنين والرحم وزيادة الضغط على المثانة. Advertisements الشعور باشتهاء بعض أنواع الأطعمة والنفور من بعضها الآخر، لسبب غير معروف، وهي أطعمة تتفاوت من حامل إلى أخرى، ولا عيب شرط أن يكون النظام الغذائي المتبع صحياً ويغذى الجنين بشكل سليم.

تغير المزاج نتيجة التغير في هرمون الحامل الذي يحدث في المراحل المبكرة من الحمل، مما يتسبب في جعل الحامل عاطفية بشكل مفرط، ويزداد البكاء عليها، وهناك الشعور بالانتفاخ.

25 في المائة من الحوامل يعانين من نزيف طفيف خلال الثلث الأول من الحمل، وتعتبر علامة على أنه تم تلقيح البويضة المخصبة في الرحم، ولكن لا بد من استشارة الطبيب، إن كان النزيف شديداً ومصاحباً لمغص. أو كان الألم حاداً في منطقة البطن؛ فقد يكون من علامات الإجهاض أو الحمل خارج الرحم، أي أن البويضة زرعت خارج الرحم.

ومن العلامات، ألم في الثدي نتيجة للهرمون الذي يعمل على تحفيز إنتاج الحليب في جسم المرأة، ويستمر هذا الشعور طوال ثلاثة الأشهر الأولى، كما قد يكبر حجم صدر الحامل؛ لذا احرصي على ارتداء حمالة صدر مريحة. مشكلة البول المتكرر تدفع الكليتين إلى تصريف السوائل الزائدة إلى المثانة وبالتالي البول المتكرر، وهناك الإمساك الذي يؤدي لارتفاع هرمون البروجسترون، وإبطاء حركة الطعام أثناء مرورها في الجهاز الهضمي.

وإن زاد التبول فقد يشير هذا إلى إصابة الحامل بالتهابات مجرى البول، ومن الأعراض نزول إفرازات مهبلية شفافة عديمة الرائحة، أو قد تميل إلى اللون الأصفر في حالة وجود التهابات. هنا عليك بالإكثار من شرب السوائل مثل الماء وعصائر الفواكه، وتناول الألياف والقيام بالتمارين الرياضية المنتظمة لتحد من الإمساك.

جسم الحامل في أشهرها الأولى يفرز هرمونات تؤثر على كل أعضاء الجسم، فتسبب التعب والاضطرابات المعوية، مع تقيؤ وتقلب مزاج وحرقة في المعدة وصداع، مع آلام في البطن وانقباضات بالرحم بصفة مستمرة. العلاج بالراحة بقدر المستطاع، الالتزام بالأدوية والفيتامينات، يفضل النوم على الظهر في بداية الحمل للوقاية من انقباضات الرحم، وإهمالها قد يؤدي إلى الإجهاض، مراعاة عدم الوقوف كثيراً؛ حتى لا تهدد الدوالي الأمهات أثناء الحمل وبعد الولادة

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