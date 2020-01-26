جسر جوي لنقل 200 بريطاني من بؤرة "كورونا" في الصين

تعتزم الحكومة البريطانية إقامة جسر جوي لإنقاذ عشرات البريطانيين المحاصرين في الصين جراء انتشار فيروس "كورونا" الجديد.



وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأحد، إن الوزراء يضعون خططًا للإجلاء الطارئ لأكثر من 200 بريطاني محاصرين في مدينة "ووهان" التي يتركز فيها تفشي الفيروس القاتل.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولا دراماتيكيا في موقف الحكومة التي قالت في البداية إنها ستترك رعاياها في ووهان لتجنب انتشار العدوى إلى المملكة المتحدة، قبل بعد أن تخلص إلى أن الإبقاء على المغتربين ربما يمثل "حكما بالإعدام".

وأمر وزير الخارجية دومينيك راب المسؤولين بدراسة الخدمات اللوجستية من أجل إقامة جسر جوي، على الرغم من أن أحد المصادر قال: "هناك عدد من الأمور يجب ترتيبها في الجانب الصيني قبل أن نتمكن من قطع أي وعود جازمة".

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ولفتت الصحيفة إلى أن مطالب المغتربين المحاصرين في ووهان باتخاذ إجراءات تزايدت، عندما اعترف الرئيس الصيني شي جين بينج أمس بأن بلاده تواجه "وضعا خطيرا".

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الأحد، أن حكومة بلاده تخطط لمساعدة جميع اليابانيين الذين يرغبون في العودة إلى اليابان من ووهان بإرسال رحلات جوية مستأجرة.

وقال آبي إن اليابان تعمل مع الحكومة الصينية لتنسيق عملية الإخلاء.

وأكدت اليابان، السبت، حالة الإصابة الثالثة بفيروس "كورونا". ويعيش نحو 700 ياباني في ووهان، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"

وفي غضون ذلك، تستعد الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا لترحيل مواطنيها من ووهان، المدينة الصينية التي يتركز فيها تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت آخر الإحصائيات الرسمية وفاة نحو 56 شخصا في الصين بأحدث فيروسات الالتهاب الرئوي، التي ظهرت في مدينة "ووهان" الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وإصابة 2077 آخرين بالمرض الغامض منهم 2029 في الصين و48 حول العالم.