"خلية أزمة" في الجزائر لمواجهة "كورونا الجديد"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جمال فورار، مدير الوقاية بوزارة الصحة الجزائرية، الأحد، إنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تحسبا لانتشار فيروس كورونا الجديد، الذي تسبب في مقتل 56 شخصا في الصين، وظهر في كثير من الدول الأخرى.

وأكد فورار، في ندوة صحفية، أن الجزائر وضعت خلية أزمة في مطار هواري بومدين الدولي، ومطار قسنطينة، شرقي البلاد، إلى جانب مطار وهران غربي البلاد.



وأضاف: "ليست هذه أول مرة نفعّل فيها جهاز رقابة على مستوى المطارات، حيث فعلنا ذلك سابقا مثلا لمواجهة إنفلونزا الخنازير سنة 2013".



وعن قضية الطلبة الجزائريين المقيمين بمدينة ووهان ومقاطعة أوباي الصينيتين، الذين رفعوا نداء للخارجية لإجلائهم، قال المتحدث: "نحاول دراسة طريقة لإجلائهم، ولكن السلطات الصينية قامت بإجراءات وقائية صارمة تمنعنا من الوصول إليهم، حالنا حال جاليات الدول الأخرى".

