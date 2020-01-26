إجراءات سعودية مشددة لمواجهة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، مشددة على تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية المشددة للتصدي للمرض الغامض.

وقال توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي: "عززنا إجراءات الرصد والمراقبة لهذا المرض في منافذ الدخول للمملكة؛ إذ يتم حصر الرحلات القادمة مباشرة من الصين، والمسافرين القادمين من بكين عبر رحلات غير مباشرة".



وأضاف أن "مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة بادر منذ بداية اكتشاف الفيروس في الصين باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية المتبعة في مثل هذه الحالات، والتنسيق التام مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث والتصدي له".

وكشفت آخر الإحصائيات الطبية حول العالم عن وفاة نحو 56 شخصا في الصين بأحدث فيروسات الالتهاب الرئوي، التي ظهرت في مدينة "ووهان" الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وإصابة 2077 آخرين بالمرض الغامض.