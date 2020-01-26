شكرا لقرائتكم خبر عن حامل وزاد وزنك مع الولادة والرضاعة.. أعرفى الحل من الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما المرأة مع الحمل المتكرر والولادة والرضاعة يزيد وزنها، مما يؤثر على نفسيتها كثيراً فلم تعد مثلما كانت قبل الزواج وأصبح لديها بطن مرتفعه وثدي مترهل وزاد وزنها بصورة ملحوظة.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي كيف تستطيع المرأة استعادة قوامها بعد الولادة.

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” انه في فترة الحمل ممنوع على المرأة الحامل تناول هذه الادوية العلاجية لانها تحتاج لمجموعة من الفيتامينات من اجلها ومن اجل الجنين وتكوينه، فإذا قمنا بتقليل شهيتها لم تحصل على هذه الفيتامينات والعناصر الغذائية، ولم يحصل الجنين ايضا على هذه العناصر، وكذلك المرأة التي ترضع طفلها طبيعي تحتاج ايضا لعناصر غذائية وفيتامينات، كما ان ما تتناوله الام في فترة الرضاعة الطبيعية يتأثر به طفلها، فإذا قامت بتناول ادوية تقفل شهيتها سيتأثر طفلها وسيفقد ايضا رغبته في الطعام وبالتالي لابد ان تنتظر المرأة حتى الانتهاء اولا من فترة الرضاعة الطبيعية وبعد ان يمر عليها 6 اشهر.



4 خطوات يمكن من خلالها ان تعيد للمرأة رشاقتها بعد الحمل والولادة

اما بعد الولادة فالمرأة التي حدث لها ارتخاء في عضلات البطن نتيجة الولادة القيصرية او بتكرار الولادة لابد أن انشط هذه العضلة واعيدها لوضعها الطبيعي مع وجود حركة واعطيها المادة الفعالة التي تفتت وتكسر هذه الدهون مع وضع الكريم الذي يشد الجسم وينحت القوام، ولكن كل هذا لا يحدث إلا بعد انتهاء فترة الرضاعة بالنسبة للمرأة المرضعه.

واشارت الي ان تلك المرأة تعاني من مشكلة الشهية المرتفعة لذا اقوم بحل تلك المشكلة عن طريق اعطاؤها اعشاب الكروميوم والكريز و الراسبيري وهم اعلى انواع الحوارق ويجب ان يكون تركيز الراسبري 6000 وهو ما يعادل 40 ثمرة راسبري، وهي النسبة المصرح بها دوليا حتى يفتت الدهون أو يعيد توزيعها مرة اخرى، ولابد من وجود حركة حتى لو بسيطة، ورياضة المشي ممتعة جداً للمرأة ومفيدة، أيضا يتم وضع "الكريم النحات" الذي يساعد كثيراً على نحت قوامها بمعدل مرتين في اليوم، وهو كريم من مستخلصات طبيعية وآمنة ومرخص من قبل وزارة الصحة.

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