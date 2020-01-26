شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تبني مناعة قوية لمواجهة البرد والان مع التفاصيل

الأحد 26 يناير 2020 السعال وارتفاع الحرارة من المشاكل الصحية الرئيسية خلال موسم الشتاء الذي يزداد فيه أيضاً تناول المضادات الحيوية، ولتقلل فرص الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، وتختصر فترة الإصابة وتخفف شدة الأعراض حال حدوثها اعمل على بناء مناعة قوية من خلال تناول المشروبات التالية عدة مرات في الأسبوع:

* يحتوي الزنجبيل على مضاد حيوي نباتي. تناول شاي الزنجبيل بعد غليه في الماء 10 دقائق. * القرفة والقرنفل توليفة من الأعشاب رائعة لبناء مناعة قوية. Advertisements * احرص على تناول شاي النعناع والليمون (الحامض) عدة مرات في الأسبوع. * يمكنك الجمع بين الزنجبيل والقرفة والحامض والعسل الذي يحتوي على مضادات للبكتريا. * يوفر شاي الكركم مضاد حيوي نباتي لمقاومة الالتهابات، ويمكنك تحسين مذاقة بإضافة الزنجبيل أو العسل.

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