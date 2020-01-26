التطعيم ضد الإنفلونزا مفيد في أواخر يناير

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وكالة الأنباء الألمانيةالأحد 2020/1/26 04:01 م بتوقيت أبوظبي
الإنفلونزا تقترن بأمراض مصاحبة مثل التهاب الجيوب الأنفية
قال معهد صحي ألماني إن التطعيم ضد الإنفلونزا يعد مفيدا حتى في أواخر يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى أن تأثير الحماية يظهر بعد أسبوعين تقريبا من تلقي التطعيم.
وأوضح معهد الجودة الألماني أن التطعيم ضد الإنفلونزا يعد ضروريا بصفة خاصة للحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، كما يمكن للأطفال تلقي التطعيم بدءا من عمر 6 أشهر.
وغالبا ما تقترن الإنفلونزا بأمراض مصاحبة مثل التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الأذن الوسطى، وقد تتخذ في بعض الحالات مسارا خطيرا يهدد الحياة.
ووفقا للمعهد، تتطابق أعراض الإنفلونزا مع أعراض نزلة البرد العادية أي الرشح والسعال والعطس واحتقان الحلق، إلا أنها تحدث على نحو مفاجئ وتكون أكثر حدة.
إلى جانب العلاج الدوائي، قال المعهد: "تستلزم الإنفلونزا الراحة التامة، كما يمكن التخفيف من حدة الأعراض من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة كشاي الأعشاب وحساء الدجاج".
وتابع: "للوقاية من الإنفلونزا ينبغي غسل اليدين بانتظام على نحو جيد، أي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، مع مراعاة عدم مخالطة الأشخاص المصابين؛ نظرا لأن الإنفلونزا تنتقل عبر المصافحة مثلا وكذلك الأشياء، التي يلمسها أشخاص كثيرون كالمقابض في المترو مثلا".
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