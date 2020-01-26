مصر تواجه "كورونا الجديد" بإجراءات وقائية مشددة

يشهد مطار القاهرة الدولي إجراءات وقائية مشددة من الحجر الصحي على جميع الراكبين القادمين من المدن الصينية للقاهرة لمنع عبور فيروس كورونا.

وحرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، على تفقد الأوضاع في مطار القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، حيث استقبلها المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، وتفقدا مناطق تمركزات الحجر الصحي وإجراءات فحص الركاب القادمين.





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وأكدت مصادر بالمطار أن سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، قامت برفع درجة الاستعداد القصوى بما يمنع انتشار فيروس كورونا، عقب تلقيها منشورا من منظمة الصحة العالمية لمواصلة أنشطة التأهب لمنع تفشي فيروس كورونا مع تقديم جميع المعلومات للمسافرين لتقليل مخاطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي من خلال عيادات الحجر الصحي بالمطار.

وأضافت المصادر أنه تتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري لأي حالة يشتبه بإصابتها بالمرض، مؤكدة أنه يتم ذلك على جميع الركاب القادمين من الصين سواء كانوا على الرحلات القادمة مباشرة من بكين وجوانزو أو على الركاب القادمين من الصين وتوقفوا ترانزيت في دولة أخرى تحسبا لوجود أي إصابات أو الاشتباه في الأعراض الجانبية للمرض.

وتشهد المطارات بجميع دول العالم إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا عن طريق تكثيف جهودها حول الركاب القادمين والمسافرين إلى المدن الصينية.



