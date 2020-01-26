علماء صينيون يسابقون الزمن لتطوير لقاح ضد "كورونا"

يكثف العلماء في الصين جهودهم لتطوير لقاح ضد فيروس "كورونا" القاتل، الذي أودى بحياة 56 شخصا على الأقل في الصين، وأدى إلى فرض حظر سفر واسع النطاق على وسط الصين.



وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" إن المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي س) أعلن، الأحد، أن الباحثين عزلوا الفيروسات، ويعملون على تحديد سلالته.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها شيوي ون بو، رئيس المعهد الوطني لمكافحة الأمراض الفيروسية والوقاية منها التابع للمركز، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة بكين.

Advertisements

وقال ون بو إن الباحثين استخدموا التسلسل الجيني عالي الإنتاجية لتحديد العوامل المسببة للمرض بعد يوم واحد من إرسال العينات الأربع الأولى من ووهان في 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأشار إلى أنهم يعملون أيضا على فحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في غضون ذلك، تستعد الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا لترحيل مواطنيها من ووهان، المدينة الصينية التي يتركز فيها تفشي فيروس كورونا.

وأظهرت آخر الإحصائيات الرسمية وفاة نحو 56 شخصا في الصين بأحدث فيروسات الالتهاب الرئوي، التي ظهرت في مدينة "ووهان" الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وإصابة 2077 آخرين بالمرض الغامض منهم 2029 في الصين و48 حول العالم.