الصين تواجه كورونا بحظر بيع الحيوانية البرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الصينية، الأحد، فرض حظر على التجارة في منتجات الحيوانات البرية إلى أجل غير مسمى، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا القاتل.
وكشفت الصين ارتفاع إجمالي ضحايا الفيروس الجديد إلى 56 وفاة و324 إصابة جديدة؛ ليصبح عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى البلاد 2029 حالة.
بينما لا يُعرف بعد سبب الفيروس، فإن تفشيه مرتبط بسوق للمأكولات البحرية بمدينة ووهان وسط الصين، إذ ظهر لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول.
وتردد أن سوق ووهان كان يبيع حيوانات غريبة، إضافة إلى أطعمة بحرية وحيوانات حية، بما في ذلك الأنواع البرية.
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