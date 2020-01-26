مستقبل النقل الجوي يتصدر أجندة "قمة الاستثمار في قطاع الطيران"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستضيف دبي فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران لعام 2020 وتأتي القمة التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية من 27 إلى 29 يناير 2020 في دبي تحت شعار "تقوية نمو الطيران العالمي من خلال ادخار الأموال للاستثمار" .

تشارك في القمة أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ أبرزها بلجيكا وإيطاليا وأيرلندا والبوسنة والهرسك والبرازيل والكاميرون والصين.