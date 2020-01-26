شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتقل الفيروس من شخص لآخر ؟.. أهم 7 أسئلة عن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار فيروس كورونا الفزع فى العالم أجمع بعد انتشاره سريعاً من مدينة ووهان الصينية وانتقاله إلى عدة دول حول العالم بعد ظهور حالات للإصابة به.

الأمر الأكثر إثارة للفزع أن أعراض كورونا تتشابه مع أعراض الأنفلونزا العادية، فمتى يمكن أن تدرك أن مجرد السعال أو الكحة هى نتيجة هذا الفيروس أم أنها نزلة برد تقليدية ومتى يجب أن تذهب للطبيب، هذا ما نتعرف عليه من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات حول فيروس كورونا الجديد، نشرها موقع جريدة "الجارديان" البريطانية.



فيروس كورونا

س: ما هو الفيروس الذي يسبب المرض في ووهان؟

إنه نوع جديد من فيروسات كورونا- بمعنى أنه أحد أفراد عائلة الفيروس التاجي لكن نوع جديد لم يتم مواجهته من قبل، مثل الفيروسات التاجية الأخرى، فقد جاء من الحيوانات.

العديد من المصابين إما يعملون أو يتسوقون بشكل متكرر في سوق الجملة للأطعمة البحرية في ووهان في وسط المدينة الصينية، الذى يبيع أيضًا الحيوانات الحية والمذبوحة.

س: ما هي فيروسات كورونا الأخرى؟

متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (سارس) ومتلازمة الجهاز التنفسي في الشرق الأوسط (Mers) سببها فيروسات كورونا التي جاءت من الحيوانات أيضاً، وهناك شكوك الآن بأن الفيروس التاجي الجديد قد يكون نشأ في الخفافيش أو الثعابين، وربما بعد ذلك تم نقله إلى البشر عن طريق نوع وسيط من الحيوانات.

س: ما هي الأعراض الناجمة عن فيروس كورونا فى ووهان؟

الفيروس يسبب الالتهاب الرئوي، وتفيد التقارير أن أولئك الذين أصيبوا بالمرض يعانون من السعال والحمى وصعوبات التنفس، في الحالات الشديدة يمكن أن يكون هناك فشل في الأعضاء، لأن هذا هو الالتهاب الرئوي الفيروسي، والمضادات الحيوية لا جدوى منها.

و الأدوية المضادة للفيروسات التي لدينا ضد الأنفلونزا لن تنجح، إذا تم إدخال الأشخاص إلى المستشفى ، فقد يحصلون على دعم لرئتيهم وأعضائهم الأخرى وكذلك السوائل، يعتمد الشفاء على قوة جهاز المناعة لدى المريض.



فيروس كورونا

س: هل ينتقل الفيروس من شخص لآخر؟

لقد أكدت لجنة الصحة الوطنية الصينية انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان، واعتبارًا من 24 يناير الماضى اعترفت السلطات الصينية بأكثر من 1000 حالة إصابة و 41 حالة وفاة.

في الأسبوع الماضي، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بأكثر من ثلاثة أضعاف، وتم العثور على حالات في 13 مقاطعة، بالإضافة إلى بلديات بكين وشانغهاي وتشونغتشينغ وتيانجين، كما تم تأكيد وجود الفيروس خارج الصين ، في هونغ كونغ وماكاو واليابان ونيبال وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند والولايات المتحدة وفيتنام

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يمكن أن يكون العدد الفعلي الذي أصابك الفيروس أعلى من ذلك بكثير حيث قد لا يتم اكتشاف الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة.

و تشير نماذج خبراء منظمة الصحة العالمية في جامعة إمبريال كوليدج في لندن إلى احتمال وجود 4000 حالة.

س: ما مدى قلق الخبراء؟

كانت هناك مخاوف من انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع خلال عطلات العام القمري الجديد التي تستمر أسبوعًا، والتي تبدأ في 24 يناير، عندما يسافر ملايين الصينيين إلى بلادهم للاحتفال، لكن الاحتفالات قد ألغيت إلى حد كبير، وتم إغلاق ووهان ومدن صينية أخرى.

في الوقت الحالي، يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من حالة صحية سيئة هم الأكثر تعرضًا للخطر، كما هو الحال دائمًا مع الإصابة بالأنفلونزا.

مصدر القلق الرئيسي هو مدى شدة الأعراض - يبدو أن بعض الأشخاص يعانون من مرض خفيف بينما يعاني آخرون من مرض شديد، هذا يجعل الأمر أكثر صعوبة لتحديد الأعداد الحقيقية المصابة ومدى انتقالها بين الناس.



فيروس كورونا

س: في أي مرحلة يجب عليك الذهاب إلى الطبيب إذا كان لديك سعال؟

ما لم تكن قد سافرت مؤخرًا إلى الصين أو كنت على اتصال بشخص مصاب بالفيروس، فيجب عليك علاج أي أعراض سعال أو برد بشكل طبيعي.

وتنصح هيئة الصحة البريطانية NHS عمومًا بعدم الحاجة إلى زيارة الطبيب لعلاج السعال ما لم يكن ثابتًا أو كنت تعاني من أعراض أخرى مثل ألم في الصدر أو صعوبة في التنفس أو أنك تشعر بتوعك شديد.

س: لماذا هذا الفيروس أسوأ من الأنفلونزا العادية؟

لا نعرف حتى الآن مدى خطورة الفيروس التاجي الجديد - ولن نعرف حتى يتم نشر المزيد من البيانات.

26 حالة وفاة من أصل 800 حالة تم الإبلاغ عنها تعني معدل وفيات بنسبة 3 ٪، ومع ذلك ، من المحتمل أن يكون هذا تقديرًا مبالغًا فيه نظرًا لأنه قد يكون هناك مجموعة أكبر بكثير من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس ولكنهم لم يعانوا من الأعراض الشديدة بالقدر الكافي للالتحاق بالمستشفى وبالتالي لم يتم احتسابها في البيانات.

للمقارنة ، عادة ما يكون معدل الوفيات الناجمة عن الأنفلونزا الموسمية أقل من 1 ٪ ويعتقد أنها تسبب حوالي 400000 حالة وفاة كل عام على مستوى العالم.

وكذلك فإن هذا الفيروس لا يوجد له تطعيم مثل الأنفلونزا.