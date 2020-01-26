شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء تغذية: عودوا لأكل الأجداد التقليدى وتجنبوا الأطعمة قليلة الدسم والخبز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الأحد، من الأطعمة قليلة الدسم، مع التمسك بالإفطار الإنجليزي الكامل، وتناول الأطعمة التقليدية التى كانت تتناولها الجدات، حيث نصح أندرو جينكينسون جراح السمنة الشهير، بشراء الطعام من بائع الخضار، واللحم من الجزار والسمك من بائع السمك، وذلك من خلال كتابه عن السمنة وعلاقتها بالنظام الغذائي، تحت عنوان لماذا نتناول الطعام (كثير جدًا).

وقال: يجب أن تأكل مثل جدتك العظيمة، يجب أن تكون الأكلات القديمة تعويذة لأخصائيى الحميات، بعد أن شاهد الآلاف من الناس يحاولون خفض الوزن وفشلوا.

واضاف جينكينسون: تخيل أنك تأخذ جدتك حول المتاجر، فإذا كان هناك أي طعام لا تعرفه، فلا تشتريه.

وعبر صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كتب جراح السمنة كتابًا بعنوان "لماذا نأكل كثيرًا"، يستخلص فيه ما تعلمه على مدار عقود من الممارسة، وتحدث خلاله إلى 2000 مريض يعانون من السمنة المفرطة، يقول إن ما أخبروه به عن الحمية الغذائية كان "دائمًا نفس القصة"، مؤكدا إنه بينما يبدو أن الوجبات الغذائية قليلة الدسم تعمل في الأسابيع القليلة الأولى، فإنها عادة ما تأتي بنتائج عكسية لأنها تخدع الجسم للاعتقاد بأنه يتعين عليها التغلب على الجوع وتوفير الطاقة، وأغلبها تفشل.

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وقال جينكينسون في كتابه، إن الطريقة الأفضل بكثير تتمثل في التخلص من حل الإصلاح السريع لصالح أسلوب قديم: شراء الأطعمة الطازجة يوميًا وطهيها بنفسك، مضيفا "قاعدتي البسيطة في تناول الطعام هي محاولة شراء الأطعمة من البقالين (طعام تقليدي يبيع الفاكهة والخضروات فقط)، جزار (قاعدة تبيع منتجات الألبان بالإضافة إلى اللحوم الطازجة) ومن تاجر السمك"، يجب أن يبدأ الناس اليوم مع وجبة فطور إنجليزية تقليدية كاملة، والتي يحتفظ بها على مدار اليوم "ستعدك لليوم".

وأوصى جينكينسون بتقليل الكربوهيدرات، مما يعني عدم اللجوء إلى المخبز، وعدم وضع الخبز المحمص مع البيض واللحم والسجق والطماطم، موضحا أنه يجب ألا يكون هناك خبز في المنزل، يقول: "ربما يمكنك إزالة طبق الخبز لأنك لن تحتاج إلى ذلك بعد الآن".

ويجب على الناس تجنب الخيارات التي تبدو منخفضة الدهون صحية، والتمسك الأكل التقليدي مثل وجبة فطور إنجليزي كامل ، وفقا لما قاله طبيب هيئة الصحة العامة البريطانية" NHS "أندرو جينكينسون.

كما نصحهم بشراء كل طعامهم من المتاجر التقليدية، مثل بائع الخضار والجزار وبائعي الأسماك، كما فعل أجدادنا.