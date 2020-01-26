شكرا لقرائتكم خبر عن علامات هتقولك إنك مصاب بعدوى ولازم تعالجها بعد التاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القيام برسم بعض الرسومات علي الجسم، أو تحديد الحواجب أو الشفاه أو العيون أشكال مختلفة لـ "التاتو" أو الوشم، ويقوم الشخص الذي يسعي لهذا التجديد في الوجه أو الجسم، ولكن إجراء التاتو قد يتسبب في الإصابة بالعدوى.

وخلال الأسطر القادمة يشارك أطباء الأمراض الجلدية في كيفية العناية ببشرتك بعد القيام بالوشم أو التاتو وفقا لموقع "the healthy".

ماذا يحدث إذا كنت لا تهتم بالوشم؟

تقول الدكتورة لارا ديفجان جراحة التجميل في مدينة نيويورك أن "الوشم يحدث علي الجلد، ويجب الاهتمام بتنظيفه وتعميق هذا الجلد جيدا"، وهذا الأمر يتسبب في ارتفاع حرارة الجسم، ويزيد من فرص الإصابة بتعفن الدم وهذا الأمر يتسب في الموت.

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كيف تعتني ببشرتك بعد الوشم؟

أكد التقرير علي ضرورة الحرص بإبقاء المنطقة الجلدية نظيفة ورطبة، مع ضرورة تجنب التعرض القيام بالأنشطة الشاقة والتي تزيد من فرص التعرق الشديد، كما يجب تجنب التعرض للمناطق الملوثة كالرمال أو الأتربة.

ما هي علامات إصابة الوشم أو التاتو بالعدوي؟..سؤال عليك التعرف علي إجابته وهي:

-ارتفاع حرارة الجسم

في حالة ارتفاع حرارة الجسم، يجب عليك الذهاب مباشرة إلي الطبيب أو المستشفى لتجنب التعرض لأي مشاكل صحية أخري، ففي هذه الحالة يجب تنظيف الجلد مع تناول مضادات الحيوية.

-احمرار شديد في الجلد

أوضح التقرير، أنه في حالة انتشار اللون الأحمر بالجلد أي عند مكان الوشم، يجب عليك أن تعلم أنك مصاب بعدوى.

-تورم في الجلد

في حالة التعرض لتورم الجلد لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ويصاحبه ألم شديد فهذا يعد من أبرز أعراض وجود عدوي بالجسم، ويجب الإلحاق بها.