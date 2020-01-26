"كورونا" يغزو 14 دولة.. وفاة 56 وإصابة 2077 بالفيروس الغامض

رفعت دول العالم، وفي مقدمتها الصين، حالة التأهب القصوى بهدف مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا الذي اجتاح 14 دولة حتى الآن.

وكشفت آخر الإحصائيات الطبية حول العالم عن وفاة نحو 56 شخصا في الصين بأحدث فيروسات الالتهاب الرئوي، التي ظهرت في مدينة "ووهان" الصينية أواخر ديسمبر/كانون الأول، وإصابة 2031 آخرين بالمرض الغامض.

وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اجتاح الفيروس الجديد 13 دولة غير الصين حتى الآن، ووزعت الإصابات خارج الصين كالتالي: هونج كونج 5 حالات، ماكاو 5 حالات، تايلاند 5 حالات، أستراليا 4 حالات، ماليزيا 4 حالات، سنغافورة 4 حالات، فرنسا 3 حالات، اليابان 3 حالات، كوريا الجنوبية 3 حالات، تايوان 3 حالات، الولايات المتحدة 3 حالات، فيتنام حالتان، وأخيرا نيبال حالة واحدة.





ولم تعلن أي دولة عربية حتى الآن تسجيل إصابات بالفيروس بين مواطنيها، وفقا لآخر تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية 24 يناير/كانون الثاني.

وذكرت اللجنة الوطنية الصينية للصحة أنه خلال آخر 24 ساعة سجلت 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة و1309 حالات يشتبه بإصابتها، فضلا عن 15 حالة وفاة بينها 13 حالة في هوبي، وتعافى 49 شخصا، مشيرة إلى أن هناك 2684 مريضا يشتبه بإصابتهم بالفيروس.

وأوضحت اللجنة، وفقا لـ"شينخوا"، أنها تتعقب ما إجماليه 23431 من المخالطين عن قرب للمرضى، مضيفة أن بينهم 21556 يخضعون للملاحظة الطبية، بينما غادر 325 المستشفيات السبت.

الفيروس الغامض أصبح أشبه بالوباء لسرعة انتشاره بين البشر؛ إذ تتضاعف أعداد المصابين بـ"كورونا" في اليوم مرات عدة؛ ما دفع أغلب الدول لاتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتقاله بين المواطنين.

إجراءات احترازية

الصين كانت على رأس الدول التي اتخذت إجراءات احترازية، باعتبارها موطن الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في سوق مدينة ووهان، بينها تعليق جميع خدمات حافلات الركاب في بكين على الطرق السريعة بين المقاطعات بداية من الأحد.

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وطبقت العاصمة بكين إجراءات فحص درجات حرارة الركاب في 55 محطة مترو، من بينها مواقف في محطات السكك الحديدية وفي مطار بكين الدولي، على أن يجرى إرسال الركاب الذين تتجاوز درجة حرارتهم النسبة الطبيعية إلى المستشفى.

كما عززت محطات المترو والحافلات في بكين أعمال التنظيف والتطهير وأصدرت أوامر بتطهير كل العربات يوميا والمداخل والمخارج والمصاعد وآلات الخدمات الذاتية والمراحيض والأماكن العامة الأخرى بمحطات المترو 3 مرات يوميا.





بدأت مدينة ووهان إنشاء مستشفى مؤقت يستوعب حالات الإصابة بالفيروس الجديد خلال 15 يوما يضم 1000 سرير للمرضى، فضلا عن تطوير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها لقاحات مضادة لفيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في).

واتخذت معظم دول العالم إجراءات احترازية للحد من انتشار المرض، تنوعت بين فحص القادمين من الصين في المطارات، وتجهيز عيادات صحية وغرف عزل لحالات الطوارئ، وتركيب الكواشف الحرارية للكشف عن الفيروس والمصابين به.

"حالة طارئة" في الصين

تضم عائلة فيروسات كورونا 7 أنواع مختلفة يمكن أن تصيب الإنسان، منها 4 تسبب عدوى الزكام أو نزلات البرد، واثنان خطران يسببان حالة خطيرة في الجهاز التنفسي والرئتين، والسارس أو ما يعرف بـ"المتلازمة التنفسية الحادّة الوخيمة".

منظمة الصحة العالمية من جهتها تسعى لاحتواء المرض، مصنفة هذا الفيروس بأنه "حالة طارئة" في الصين، لكنها رأت أنه "من المبكر اعتباره وباءً عالميا حاليا".

وقالت المنظمة إنه لا يوجد علاج محدد للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، غير أن العديد من أعراضه يمكن علاجها، مشيرة إلى أن بعض الأمراض استغرق تصنيع لقاح يكافحها سنوات عدة.

وذكرت أن التوصيات النموذجية للحدّ من التعرض للإصابة تتضمن الحفاظ على نظافة اليدين والنظافة التنفسية وممارسات الغذاء المأمونة، وتفادي الاقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية، كالسعال والعطس.



