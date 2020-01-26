الصين تستخدم عقاقير الإيدز لمكافحة "كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الصين استخدام عقاقير علاج فيروس العوز المناعي البشري (إتش.آي.في) الإيدز علاجا خاصا للالتهاب الرئوي الذي تسببه سلالة جديدة من فيروس كورونا، موضحة أنه من إنتاج شركة "آبفي"، مع استمرار البحث للتوصل إلى علاج.



وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن فرع بكين من لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلن أن مزيجا من مادتي "لوبينافير" و"ريتونافير"، والذي تنتجه "آبفي" في دواء يحمل اسم "كاليترا"، هو جزء من أحدث خطة علاج للمرضى المصابين بالفيروس.

أودت السلالة الجديدة من فيروس كورونا بحياة ما لا يقل عن 56 شخصا في الصين، وأصابت نحو 2000 شخص حول العالم حتى الآن.

وقالت لجنة الصحة الصينية إنه "رغم عدم وجود أي عقاقير فعالة حتى الآن ضد الفيروس، فإنها توصي بتناول المرضى قرصين يوميا من الدواء الذي يضم مادتي لوبينافير وريتونافير، مع جرعة من دواء (ألفا إنترفيرون) عبر الاستنشاق لمرتين أيضا يوميا".

وسجلت حالات إصابة بالفيروس في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام وسنغافورة والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا، فضلا عن الأراضي الصينية في هونج كونج وماكاو.