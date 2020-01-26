"كورونا" يمنع رحلات الحافلات في الصين.. 4 مدن تدخل حيز التنفيذ

أعلنت السلطات الصينية، الأحد، أن واحدة من مقاطعاتها و3 مدن منعت الرحلات الطويلة للحافلات في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس المسبب لالتهاب رئوي حاد.



وقالت قناة التلفزيون الحكومية (سي سي تي في) إن مقاطعة شاندونج (شرق) ستعلق دخول حافلات الرحلات الطويلة إلى أراضيها، بعدما أعلنت 3 مدن؛ هي تيانجين وبكين وتشيان، إجراءات من هذا النوع.

وأضاف التلفزيون أن الحافلات التي تعمل داخل المقاطعة لن يسمح لها بالتحرك ما لم تتخذ إجراءات لقياس حرارة المسافرين.

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كان مسؤول في تشيان كتب على منصة "ويبو" للرسائل القصيرة أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، ستعلق الرحلات الطويلة للحافلات اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش الأحد، وكذلك دخول حافلات السياح إليها.

وأضاف أن تنقلات سيارات الأجرة داخل المدينة ستمنع أيضا، باستثناء تلك القادمة من مطار المدينة.

وفرضت مدن ومناطق عدة في الصين قيودا على التنقلات؛ لمنع انتشار الالتهاب الرئوي الفيروسي الحاد الذي أصيب به نحو ألفي شخص وأودى بحياة 56.

بينما تراجعت شانتو التي أعلنت إغلاقها جزئيا، الأحد، عن هذه الإجراءات التي كانت الأولى لمدينة صينية تقع خارج دائرة انتشار المرض.

في بيان، قالت سلطات المدينة التي تضم 5.6 مليون نسمة وتبعد 1100 كلم عن ووهان، إن وسائل النقل العام فيها ستعلق لفترة قصيرة لتطهيرها، لكنها لن تمنع دخول الأشخاص والآليات من الخارج، بدون أن توضح سبب هذا التراجع.