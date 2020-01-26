شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز صحية أمريكية قلقة من نقص المعلومات حول فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مستشارو المراكز الأمريكية لمنع الأمراض والوقاية منها أن نقص المعلومات عن فيروس كورونا الذي تفشى انطلاقا من مدينة ووهان الصينية يعوق الجهود الدولية لمنع انتشاره.
وفي الوقت الذي أوصى فيه الخبراء الباحثون الصينيون بوضع خريطة لطبيعة الفيروس في غضون عدة أسابيع، فإنهم قالوا إن هناك نقصا شديدا في الدلائل الوبائية الأساسية حول من يصاب بالفيروس وكيفية انتشاره.
وقال الدكتور ويليام شافنر، المدير الطبي للمؤسسة الوطنية للأمراض المعدية، الذي كان مستشارا لفترة طويلة للمراكز الأمريكية إنه لا يريد أن يحط من قدر الزملاء الصينيين ولكن حين تكون المعلومات غير مطروحة بشكل واضح فإنه يجب أن يتساءل المرء عن ذلك الأمر.
يذكر أن فيروس كورونا ينتشر مع إغلاق عدد من المدن الصينية والحد من الاحتفالات بالعام الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر مراكز صحية أمريكية قلقة من نقص المعلومات حول فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.