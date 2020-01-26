روسية في الـ 50 من عمرها تحصد لقب أجمل جدة فى أوروبا في مسابقة دولية

حصدت يكاترينا إيجينا البالغة من العمر 50 سنة، والتى تعيش فى مدينة ريازان الروسية، لقب "أجمل جدة فى أوروبا"، بعد أن شاركت فى مسابقة الجمال الدولية التى أقيمت فى بلغاريا.ونشر حساب "mrs_world_russia" على موقع "إنستجرام" صور الجدة، وأعلن أنها ربحت المسابقة التى شاركت فيها 30 امرأة تبدأ أعمارهن من 40 سنة فما فوق، مضيفا أن من بين المشاركات جدات من الفلبين وسنغافورة وكوريا والهند وأوكرانيا وإستونيا ودول أخرى.

وكان يجب على المتسابقات الظهور فى الزى التقليدى للبلد الذى قدمن منه، بالإضافة إلى تقديم فقرات إبداعية، وارتداء فستان سهرة.وكانت فازت الروسية كسينيا فيبيتسكايا، من يومين بمسابقة ملكة جمال "سيدات الكون 2020" في مسابقة شاركت فيها سيدات من كافة دول العالم، وتبلغ من العمر 43 عاما وهى أم لأربعة أطفال، وقد واجهت منافسة قوية من عدد كبير من المشاركات من مختلف أنحاء العالم. وكانت توجت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبينى تونزى، في مدينة أتلانتا الأمريكية بلقب"ملكة جمال الكون"، مطلع شهرديسمبر الجاري، في ختام أمسية كان محورها الأساسي الحديث عن حقوق المرأة.



وتمكنت صاحبة البشرة السمراء والبالغة من العمر 26 عاما، من التفوق في المرحلة النهائية على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال المسابقة والتي قدمها الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء جاء ذلك بعدما أدت أداء ممتاز في جولة ملابس السباحة، وردت على الأسئلة المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، إلى جانب إجابة سؤال لماذا تعتقد أنها الخيار الصحيح.

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وحضرت ملكة الكون الجديدة مؤخرًا مقابلة خاصة بالبرنامج الصباحى "صباح الخير يا أمريكا"، وكانت فى غاية الأناقة بمظهرها الخريفى حيث حرصت على ارتداء "تيشرت" أبيض مرقط باللون الأسود مع جاكيت وبنطلون باللون الذهبى مع زوج من الأحذية السوداء بالكعب العالي، ولمسات بسيطة من المكياج، مع اعتمادها قصة الشعرالقصيرة التى تميزت بها.

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وكانت توجت ملكة جمال جنوب أفريقيا زوزيبينى تونزى، في مدينة أتلانتا الأمريكية بلقب"ملكة جمال الكون"، مطلع شهرديسمبر الجاري، في ختام أمسية كان محورها الأساسي الحديث عن حقوق المرأة.

وتمكنت صاحبة البشرة السمراء والبالغة من العمر 26 عاما، من التفوق في المرحلة النهائية على ملكتي جمال بورتوريكو والمكسيك خلال المسابقة والتي قدمها الأمريكي ستيف هارفي مع لجنة تحكيم ضمت سبع نساء جاء ذلك بعدما أدت أداء ممتاز في جولة ملابس السباحة، وردت على الأسئلة المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، إلى جانب إجابة سؤال لماذا تعتقد أنها الخيار الصحيح.

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