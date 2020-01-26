شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: ممرضة صينية تزعم وصول الإصابات بفيروس كورونا لـ 90 ألف حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت ممرضة تشارك فى علاج المصابين بفيروس كورونا ترتدي بدلة واقية وقناع وجه في مدينة ووهان الصينية والتى تعد البؤرة الرئيسية لتفشى فيروس كورونا أن 90 ألف شخص قد أصيبوا بالفعل بالفيروس التاجي في الصين وهو أكثر بكثير من الرقم البالغ 1975 الذي أعلنه المسؤولون الحكوميون.

ووفقا لتقرير لصحيفة ديل ميل البريطانية ظهر تحذيرها من قلب تفشي المرض في الوقت الذي واجهت فيه الحكومة الصينية اتهامات متزايدة للرقابة على المدى الحقيقي لتفشي فيروس كورونا بعد أن نشأ الفيروس الجديد بها حيث أصاب أكثر من 1970 شخصًا وقتل 56 وفقا لما أعلنته السلطات الصحية وانتشر في جميع أنحاء العالم، بجانب اعتراف الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن "الوضع الخطير" مع تسارع فيروس كورونا القاتل.

وتحدثت الممرضة التي لم تكشف عن هويتها في مقطع فيديو تم بثه على الإنترنت قائلة "أنا في المنطقة التي بدأ فيها فيروس كورونا أنا هنا لأقول الحقيقة في هذه اللحظة ، أصيبت مقاطعة هوبى ، بما في ذلك منطقة ووهان ، ويوجد 90 ألف شخص مصاب بفيروس كورونا"، كما نصحت تلك الممرضة الجميع في ووهان بعدم الخروج ، لتجنب إصابتهم بالفيروس.

كان التليفزيون الحكومي الصينى قد أعلن أمس السبت أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال إن البلاد تواجه وضعا خطيرا، وعقد اجتماعا للمكتب السياسي حول التدابير اللازمة لمكافحة تفشي المرض.

وقال شي في الاجتماع الذي انعقد في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة ، إن البلاد تواجه "وضعا خطيرا" حيث يقوم فيروس كورونا "بتسريع انتشاره".

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وتم عرض تقرير تلك الممرضة ما يقرب من مليوني مرة على مواقع التواصل الاجتماعى وهي تحذر الناس في اللقطات من الخروج وتطالب بالامتناع عن الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة.

ووجهت تلك الممرضة عبر الفيديو الذى انتشر بصورة كبيةر عبر مواقع التواصل الاجتماعى نداء يائسًا للحصول على الإمدادات ، فقالت: "لا نهتم بما تقوله الحكومة، سأخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجميع ، يرجى التبرع الأقنعة والنظارات والملابس لوهان، ساعدنا من فضلك يرجى التبرع نظارات واقية المتاح ، والأقنعة المتاحة والملابس المتاحة. حاليا مواردنا ليست كافية"