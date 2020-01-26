شكرا لقرائتكم خبر عن الفحوصات المهمة قبل الولادة..اختبار عدم الاجهاد للكشف عن مشاكل قلب الجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون طلب الطبيب لإجراء فحوصات ما قبل الولادة مخيفًا في بعض الأحيان، ولكنه يقدم معلومات حول صحة المرأة الحامل والجنين، ويمكنه اكتشاف المشكلات قبل الولادة من بين هذه الاختبارات، اختبارعدم الاجهاد، هذا الاختبار يقيس معدل ضربات قلب الجنين واستجابته للحركة .

ووفقا لموقعmedicalnewstoday يراقب اختبار عدم الاجهاد معدل ضربات قلب الجنين واستجابته للحركة.

قد تبدأ المراة الحامل في الشعور بأن الطفل يتحرك في وقت مبكر من الحمل لمدة 16 أسبوعًا وستجد أن الجنين في هذه الحالة يصبح أكثر نشاطًا وبينما يتحرك الطفل، وعندها يزداد نبض قلب الجنين بدقات قلب قوية وصحية وهذا ما يعني أن الطفل يحصل على كمية كافية من الأوكسجين.

إذا لم يتحرك الجنين كثيرًا، أوإذا تباطأت الحركات، فقد يشير ذلك إلى أنه لايحصل على كمية كافية من الأكسجين، يوصي الأطباء بإجراء اختبارعدم الاجهاد عندما يعتقدون أنه قد يكون هناك مشكلة مع الطفل أوإذا كانت المرأة الحامل معرضًه لخطر مضاعفات الحمل، لذلك يمكن أن تكون هذه فترة من القلق الشديد بالنسبة للحامل، بعض النساء المعرضات لخطر كبير يخضعن لعدة اختبارات بدون إجهاد أثناء الحمل، كما يحدث مرة واحدة أومرتين في الأسبوع .

لماذا تحتاج المرأة الحامل لاختبار عدم الاجهاد؟

على الرغم من أن اختبار الإجهاد هو فحص شائع قبل الولادة ، إلا أنه ليست كل سيدة حامل تحتاج إلى اجراء هذا النوع من الاختبارات، من المحتمل أن تحتاج المرأة الحامل هذا الاختبار إذا كنت تعاني من حمل شديد الخطورة، ربما بسبب حالة طبية تضع ضغطًا على الطفل وتشمل هذه الاضطرابات في الدم أو أمراض الكلى أو القلب أو اضطرابات التخثر قد تحتاج أيضًا إلى واحدة إذا كنت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم أو مرض السكري قبل أو أثناء الحمل.

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قد يقترح الأطباء أيضًا إجراء اختبار بدون إجهاد عندما يبدأ الجنين النشط في التباطؤ أو يتوقف عن الحركة تمامًا.

لا يتم إجراء اختبارعدم الإجهاد حتى بداية الثلث الثالث من الحمل ، وعادةً ما يبدأ حوالي 32 أسبوعًا ولكن في بعض الأحيان يمكن اجراءه في حالات الحمل عالية الخطورة.

ليس عليك القيام باستعدادات خاصة لهذا الاختبار، حيث يمكن عمل الاختبار في عيادة الطبيب.

ماذا يحدث خلال اختبار عدم الإجهاد؟

اختبار عدم الإجهاد قصير نسبيا، ويستغرق حوالي 20 إلى 40 دقيقة، سيتم فحص ضغط دم المرأة الحامل قبل الاختبار وعلى فترات مختلفة طوال الاختبار، يتم وضع هلام خاص على البطن ثم توصيل محول طاقة حول معدة المرأة الحامل وهذا يعد بمثابة مراقب خارجي لمعدل ضربات قلب الجنين للتحقق من دقات قلب الطفل يتم تطبيق جهاز مراقبة الرحم أيضًا لتقييم أي تقلصات في الرحم.

إذا كان الطفل مستيقظًا ونشطًا في بداية الاختبار، فقد يستمراختبارعدم الإجهاد نحو 20 دقيقة فقط. قد يستغرق الاختبار وقتًا أطول، إذا كان الطفل غير نشط أو نائم.