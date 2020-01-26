شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحصل على فيتامين د ببدائل صحية؟.. للنباتيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيتامين (د)، المعروف أيضا باسم فيتامين أشعة الشمس، هو فيتامين قابل للذوبان فى الدهون ضرورى للصحة حيث يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والحفاظ على تركيزات المغنيسيوم والفوسفات، وهى ثلاثة عناصر مغذية مهمة للأسنان والعضلات والعظام، كما أنه يلعب أدوارًا حاسمة فى نمو المخ ووظيفة القلب والجهاز المناعى والصحة العقلية .

يعانى الكثير من الأشخاص من مستويات منخفضة من فيتامين (د)، أعراض النقص تشمل التعب، وآلام العضلات، وضعف العظام، وتوقف النمو عند الأطفال، وفقا لما ذكره موقع healthline.

للحفاظ على مستويات كافية، يجب أن يحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا على 400 وحدة دولية (10 ميكروجرام) من فيتامين (د) يوميًا، ويجب أن تستهدف البالغين والنساء الحوامل أو المرضعات 600 و800 وحدة دولية (15 و20 ميكروجرام) يوميًا.

ومع ذلك، هناك القليل من الأطعمة التى تحتوى على هذا الفيتامين، وتلك التى هى فى معظمها من المنتجات الحيوانية، وبالتالى، قد يكون من الصعب الحصول على ما يكفى من هذا المغذيات من النظام الغذائى، خاصة إذا كان الشخص نباتيا.

فيما يلى مصادر جيدة لفيتامين (د) للنباتيين

1. الشمس المشرقة

يمكن للبشرة أن تنتج فيتامين (د) عند التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية (ب). معظم الناس يحصلون على الأقل على بعض من فيتامين دى بهذه الطريقة.

Advertisements

وفقًا للمعهد الوطنى للصحة (NIH)، فإن تعريض الوجه أو الذراعين أو رجلين إلى أشعة الشمس لمدة تتراوح من 5 إلى 30 دقيقة مرتين فى الأسبوع بدون واق من الشمس يكفى عادة لتوليد مستويات فيتامين (د).

2. المشروم

تتمتع المشروم بقدرة فريدة على صنع فيتامين (د) عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، هذا يجعلهم مصدر نبات صالح للأكل فقط لفيتامين D.

3. صفار البيض

توفر صفار البيض فيتامين (د)، على الرغم من أن كمياتها المحددة تعتمد بشكل كبير على حمية الدجاج والوصول إلى الهواء الطلق.