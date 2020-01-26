حرق الدهون بأسرع طريقة باتباع رجيم المغنيزيوم

تتطلب عملية حرق الدهون اتباع نظام غذائي صحي مع التخلي عن العادات السيئة والمواظبة على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كذلك من المفيد الاعتماد على حميات مؤقتة تساعد على نحت الجسم في ايام قليلة. ومنها حمية المغنيزيوم التي لا تعمل على حرق الدهون فقط، بل تساهم في ثبات الوزن وفي الحفاظ على صحة سليمة أيضاً.

فوائد رجيم المغنيزيوم



• تدفع المعاناة من نقص المغنيزيوم الى الشعور بالجوع وتناول الطعام وخصوصاً ذلك الغني بالسكر في الفترة الفاصلة بين الوجبات. وهو ما يؤدي الى اكتساب الوزن الزائد.

- لا يساعد هذا الرجيم الذي ابتكرته الاختصاصية كايثي بونان على حرق الدهون فقط، بل انه يعتبر ضرورياً ايضاً للتخلص من التعب والضغط النفسي.

- من الممكن ان تتم في نهايته خسارة 5 الى 6 كيلوغرامات في اقل من شهرين.

مراحل رجيم المغنيزيوم



مرحلة الصدمة



- تستمر مدتها بحسب الوزن الذي يراد خسارته فإذا كان 5 الى 6 كيلوغرامات يجب ان تدوم هذه المرحلة لمدة 4 اسابيع. اما إذا كان الوزن الزائد اقل من ذلك فيمكن الاكتفاء باتباع هذه المرحلة لمدة 3 اسابيع او اسبوعين.

- يمكن تناول الاطعمة الغنية بالبروتين مثل منتجات الالبان واللحوم والاسماك قليلة الدسم اضافة الى الخضار والاطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات مع استثناء النشويات والفواكه .

- ينصح بشرب كوب الى اثنين من الماء العادي او الغازي الغني بالمغنيزيوم قبل موعد كل وجبة. فهذا يحد من الشعور بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

المرحلة الثانية



• تستمر لمدة اسبوع واحد ويتم خلالها تناول البروتينات الخفيفة مثل الاسماك واللحوم وبياض البيض والالبان والاجبان قليلة الدسم اضافة الى الخضار التي تحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات مثل الكوسى والباذنجان والفاصوليا الخضراء والطماطم والخس والسبانخ مع القليل من الدهون النباتية.

المرحلة الثالثة



• بعد خسارة الوزن وحرق الدهون يمكن إعادة اضافة المزيد من الاطعمة الغنية بالكربوهيدرات مثل الملفوف والفليفلة.

• يمكن تناول منتجات الالبان مع بعض الفواكه الحمراء او الحمضيات.

• وفي المرحلة النهائية من الرجيم من الممكن البدء بتناول قطعة من الخبز الكامل خلال وجبة الفطور قبل استعادة النظام الحياتي الطبيعي الصحي.

برنامج الرجيم



المرحلة الاولى



الاثنين

الفطور. كوب من مشروب دافئ خال من السكر، بياض بيضة مع 4 ملاعق صغيرة من الحليب منزوع الدسم وملعقة وسط من زيت الزيتون، قطعة صغيرة من لحم الحبش، كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم أو قطعة من الجبنة الخالية من الدسم.

الغداء. هليون مطهو على البخار مع صلصة تحتوي على عصير نصف حبة ليمون، عصير نصف حبة برتقال، نصف ملعقة صغيرة من الخل البلسمي، ملعقة وسط من زيت الزيتون، قطعة دجاج خالية من الدهون، قطعة جبنة 20% دسم.

العشاء. كوب حساء يحتوي على الكوسى والبقدونس والكرفس من دون مواد دهنية، قطعة اسكالوب من دون دهون مع نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم.

الثلثاء

الفطور. كوب من مشروب دافئ، قطعة من لحم حبش خال من الدهون، كوب من لبن زبادي قليل الدسم أو قطعة جبنة 0% دسم.

الغداء. طبق من اللبن الزبادي مع الخيار والاعشاب، صلصة ليمون مع القليل من الزنجبيل ونصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، كوسى مطهو على البخار.

العشاء. كوب غاسباشو خال من المواد الدهنية، قطعة من اللحم المشوي الخالي من الدهون، خس مع القليل من اللبن بالبهارات، كوب لبن زبادي خال من الدسم.

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الاربعاء

الفطور. كوب من مشروب دافئ، قطعة من لحم الحبش الخالي من الدهون، كوب من لبن زبادي مخفف او قطعة من الجبنة قليلة الدسم.

الغداء. كوسى مطهو مع الكزبرة، قطعة جمبري مطهوة مع الزنجبيل مع ملعقة وسط من زيت الزيتون وملعقة وسط من صلصة الصويا، بوريه باذنجان بالثوم مع ملعقة وسط من زيت الزيتون و5 غ من جبنة الماعز الخفيفة.

العشاء. طبق سلطة طماطم وخيار مع صلصة عصير ليمون وملعقة وسط من زيت الزيتون، بضعة قطع من لحم الحبش الخالي من الدهون مع الخس والجبنة، قطعة بسكويت مملحة، سلطة خضراء مع القليل من صلصة اللبن بالبهارات، كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدهون.

الخميس

الفطور. كوب من مشروب ساخن، قطعة من لحم الحبش الخالي من الدهون، كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم.

الغداء. طبق سلطة شمندر مع صلصة الصويا، فيليه سمك مطهو على البخار مع القليل من عصير الليمون.

العشاء. طبق حساء خضار مع القليل من النشويات من دون مواد دهنية، قطعة ستيك مشوي بالبهارات، طبق سلطة مع ملعقة وسط من زيت الزيتون، كوب من اللبن الزبادي 0% دسم.

الجمعة

الفطور. كوب من مشروب ساخن، قطعة بسكويت مملح، قطعة لحم حبش من دون دهون، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي قليل الدسم.

الغداء. فطر محشو بالجبنة، فيليه دجاج مشوي بالكاري، خس مع صلصة اللبن والبهارات، كوب لبن خال من الدسم.

العشاء. كوب من الجبنة قليلة الدسم، فيليه دجاج مع الفليفلة، كوسى مطهو على البخار.

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السبت

الفطور. كوب من مشروب دافئ، قطعة لحم حبش منزوع الدهون، كوب من لبن زبادي طبيعي خال من الدهون، كوب لبن زبادي خال من الدسم او قطعة جبنة متوسطة الحجم 0% دسم.

الغداء. باذنجان مطهو من دون زيت مع صلصة الطماطم، قطعة من اللحم المشوي في الفرن.

العشاء. كوب حساء يحتوي على الكوسى والكرفس والبقدونس من دون اي مواد دهنية، فيليه سمك بالبهارات، قطعة من الجبنة البيضاء 0% دسم.

الاحد

الفطور. كوب من مشروب دافئ، قطعة لحم حبش خالية من الدهون، كوب لبن قليل الدسم.

الغداء. قطعتا سمك مشويتان في الفرن مع فاصولياء مطهوة على البخار.

العشاء. طبق سلطة تحتوي على السبانخ وعصير نصف حبة برتقال، ربع حبة ليمون، ملعقة صغيرة من الخل البلسمي، ملعقة وسط من زيت الزيتون، فيليه سمك مشوي مع ملعقة وسط من زيت الزيتون وعصير نصف حبة ليمون، كوسى مطهو على البخار مع القليل من الكزبرة، كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم.

المرحلة الثانية او مرحلة النشويات



يمكن ان تمتد هذه المرحلة على اسابيع ويمكن خلالها اتباع هذا البرنامج اليومي مع التنويع.

الفطور. كوب مشروب ساخن خال من السكر، قطعة من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، ملعقة طعام من مربى قليل السكر مع كوب من اللبن الزبادي 0% دسم.

الغداء. قطعة من فيليه سمك او الدجاج او الستيك المشوي الذي يحتوي على نسبة 5% من الدهون، حصة من النشويات مثل الارز او المعكرونة مع ملعقة وسط من زيت الزيتون و قطعة صغيرة من الجبنة.

العشاء. كوب حساء خال من النشويات والدهون، فيليه سمك او دجاج او ستيك مشوي يحتوي على 5% من المواد الدهنية، خضار مطهوة على البخار او مشوية مع ملعقة وسط من زيت الزيتون وكوب من لبن طبيعي خال من الدسم وحبة فاكهة.

المرحلة الثالثة

الفطور. كوب مشروب ساخن من دون سكر، قطعتا خبز كامل مع ملعقة وسط من المربى وكوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من الدسم.

الغداء. كوب من المقبلات مع صلصة خفيفة، قطعة من اللحم او السمك او بيضتان، حصة من النشويات مع ملعقة وسط من زيت الزيتون، قطعة صغيرة من الجبنة، حبة فاكهة.

العشاء. كوب حساء خضار من دون دهون، فيليه سمك او دجاج او ستيك مشوي مع 5% دهون، خضار مطهوة مع ملعقة وسط من زيت الزيتون، قطعتا خبز وكوب من اللبن الزبادي الطبيعي 0% دسم.

وبعد حرق الدهون التي تتاركم في مناطق الجسم المختلفة ومع انتهاء الرجيم يجب الانتباه الى نسبة الكربوهيدرات التي يتم تناولها ومن الضروري الحرص على شرب الماء الغني بالمغنيزيوم بمعدل 5 الى 6 اكواب يومياً مع ممارسة التمارين الرياضية من مرتين الى 3 مرات اسبوعياً على الاقل.

