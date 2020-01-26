كورونا يرفع الوفيات بالصين إلى 54.. وكندا تعلن أول إصابة

أعلنت الصين، الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 54 بعد وفاة 13 حالة في مقاطعة هوباي وتأكيد 323 إصابة جديدة.

وبهذه الأرقام الجديدة الواردة من هوباي، يرتفع عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى البلاد إلى 1610.

وأعلنت كندا أن سلطات الصحة العامة في تورونتو تلقت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية.



وقال البيان إن "هذا الشخص في حالة مستقرة ويعالج في المستشفى".

Advertisements





ويعيش العالم حالة من الفزع بعد ظهور مرض "كورونا الجديد" وانتشاره في دول عدة خارج الصين بلغت 13 دولة.

وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت أن العاصمة الصينية بكين ستوقف حركة جميع الحافلات بين الأقاليم بدءا من الأحد للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ولم تذكر التقارير موعدا لاستئناف الخدمة.

وأصدر مجلس الدولة الصيني، في وقت سابق السبت، إرشادات جديدة خاصة بالسفر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، تشمل وضع أجهزة لقياس درجة حرارة الجسم في نقاط العبور الرئيسية.

ودعا المجلس، الذي يمثل أعلى سلطة إدارة في البلاد، إلى تعزيز إجراءات الصحة العامة على متن القطارات والطائرات، حيث يسافر الملايين خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال ببداية العام القمري الجديد.