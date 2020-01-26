شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ألم الركبة قطع الرباط الصليبى والتهاب المفاصل الروماتويدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسباب آلام الركبة كثيرة ومتعددة فهى المشكلة الأكثر شيوعا التى تصيب جميع الأعمار، وقد تحدث آلام الركبة نتيجة التعرض لإصابة، مثل تمزق أحد الأربطة أو الغضروف كما أن هناك بعض الحالات المرضية مثل التهاب المفاصل، والنقرس يمكن أن تسبب آلام الركبة، بعد حالات ألم الركبة تستجيب للعلاج وبعضها يحتاج إلى تدخل جراحى وجلسات من العلاج الطبيعى للتخلص من ألم الركبة.

ألم الركبة يختلف من شخص لآخر حسب سبب الإصابة، وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك ، فقد يختلف موقع وحدة ألم الركبة بناء على سبب المشكلة.

وهناك العديد من الأعراض المصاحبة لألم الركبة وهى التورم ، الاحمرار ، الضعف، عدم الاتزان، أصوات طرقعة، عدم القدرة على فرد الركبة.

أسباب ألم الركبة:

التعرض لإصابة مثل الرباط الصليبى وتمزق الغضروف الهلالى والكسور

إصابة الرباط الصليبى

وهى حالة تؤدى إلى تمزق الرباط الصليبى الأمامى وهو أحد الأربطة الأربعة التي توصل عظمة الساق بعظم الفخدوهى اصابه شائعة عن لاعبى كرة القدم .

الكسور

قد تتعرض الركبة للكسر نتيجة التعرض لحوادث السيارات أو السقوط من أعلى.

Advertisements

تمزق الغضروف الهلالي

الغضروف الهلالي مطاطي وقوي، يعمل على امتصاص الصدمات بين عظمة الساق وعظمة الفخذ يؤدى الوزن الزائد الى التحميل الكبير على هذا الغضروف ويتعرض للقطع والتمزق عند التواء القدم.

التهاب المفاصل الروماتويدي

هو من أكثر أشكال التهاب المفاصل انهاكًا للعظام وهو حالة مناعية ذاتية يمكن أن تؤثر على أي مفصل في الجسم.

النقرس

يحدث ذلك نتيجة ترسب بلورات حمض اليوريك في المفصل ويسبب ألم فى الأصابع وقد يصيب الركبة.

كما ينصح باتباع بعض النصائح لتخفيف ألم الركبة:

1:الالتزام بالراحة وعدم بذل أى مجهود يؤثرعلى الركبة ويزيد من الألم.

2:من الممكن وضع ثلج على الركبة ليخفف من الالتهاب والألم.