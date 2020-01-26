شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ظروف صحية يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب.. منها أمراض القلب والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يحدث الاكتئاب في بعض الأحيان نتيجة التعرض لبعض الأزمات الصحية، من المهم أن نعرف أن الاكتئاب هو حالة سريرية يمتد أعمق من مجرد أعراض الكآبة واليأس، فهى حالة عقلية تحتاج إلى مساعدة خبير لمعالجتها، وفي بعض الأحيان ، يمكن أن يكون الاكتئاب بسبب بعض الظروف الصحية التي يمكن أن تؤثر بطريقة أو بأخرى على صحتك العقلية.

ووفقا لتقرير موقع " thehealthsite" فأن بعض الحالات الصحية يمكن أن تؤثر على الإصابة بالاكتئاب وهى:

أمراض القلب:

من الحقائق المعروفة أن الاكتئاب لدى الشباب يضعهم في خطر أكبر من الإصابة بأمراض القلب في المراحل الأخيرة من حياتهم، ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات أيضًا أن حدوث نوبة قلبية أومشكلات قلبية أخرى ذات صلة يمكن أن يكون أيضًا سببًا رئيسيًا للاكتئاب بين العديد من الأشخاص.

حيث وجدت الدراسات أن حوالي 70 % من المرضى الذين عانوا من أزمة قلبية يعانون من الاكتئاب حتى عام واحد بعد الإصابة، في الواقع، فإن تأثير الاكتئاب شديد للغاية في مثل هذه الحالات، بحيث يتداخل مع القدرة الوظيفية للمريض.

مرض باركنسون:

يلاحظ أن حوالي 30 إلى 40 % من المرضى الذين يعانون من مرض باركنسون، يعانون أيضًا من أعراض الاكتئاب الشديدة خلال المراحل الأخيرة من الحالة المرضية.

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التصلب المتعدد:

الاكتئاب شائع أيضًا في المرضى الذين يعانون من حالة من الوهن مثل التصلب المتعدد، الاكتئاب لفترة طويلة في المرضى الذين يعانون من مرض التصلب العصبي المتعدد يمكن أن يؤدي أيضا إلى الميول الانتحارية.

السكتة الدماغية:

يقدرأن أكثر من ثلث مرضى ما بعد السكتة الدماغية يعانون من الاكتئاب، ووفقا للمعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية، يتميزاكتئاب ما بعد السكتة الدماغية بشعورباليأس الذي يتداخل مع الأداء ويحول دون جودة الحياة، والاكتئاب بعد السكتة الدماغية في بعض الأحيان يمكن أن يتداخل أيضا مع الانتعاش وإبطاء العملية.

مرض السكري:

الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، سواء كانوا من النوع 1 أو النوع 2 ، لديهم فرصة أكبر للإصابة بالاكتئاب في وقت ما من حياتهم، وذلك لأن الضغط الهائل والعيش مع هذه الحالة المزمنة يؤثر سلبًا على صحة الفرد العقلية، ويمكن أن يؤدي مرض السكري في بعض الأحيان إلى تفاقم الظروف الصحية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب.