تعرف على الدول التي سجلت إصابات بفيروس كورونا الجديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقل تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) عن الحكومة قولها إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بلغ 1372 حالة داخل البلاد، وإن41 شخصا توفوا بالفيروس حتى الساعة الـ6 مساء بالتوقيت المحلي. فماذا عن الوضع في باقي الدول؟

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