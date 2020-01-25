شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «هواوي»: قادرون على الصمود أمام «الهجمات الأمريكية الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع رن تزنفاى، مؤسس شركة هواوى ورئيسها التنفيذى، عدم وجود تأثر أعمال شركته بشكل كبير بسبب الحظر الأمريكى على أعمال الشركة خلال 2020، مقللاً من أهمية احتمال بقاء شركته على القائمة السوداء الأمريكية، ومؤكداً على قدرة هواوى على تجاوز كافة التحديات التى وضعتها الإدارة الأمريكية.

وأضاف، خلال مشاركته بمنتدى دافوس الاقتصادى العالمى، أن التجارب الصعبة والتحديات التى مرت بها هواوى خلال العام 2019 أسهمت باكتسابها مناعة جيدة من خلال عملها على القيام بالتعديلات اللازمة الكفيلة باستمرار عمل الشركة ودفع عجلة تقديم مزيد من الابتكارات التقنية لعملائها، ما أنتج ثقة كبيرة بأنه يمكن للشركة التعامل مع الصعوبات ومواجهة التحديات، حتى فى حال استمرار موقف الإدارة الأمريكية المتعنت أو حتى زيادة هجماتها ضدها، على حد قوله.

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وشدد على أن شركته مستعدة لمواجهة أى تصاعد لعداء الإدارة الأمريكية، وأن الشركة أنفقت مليارات الدولارات لإيجاد خطة عمل بديلة وضعت موضع التنفيذ فى مواجهة التحديات.

وأبدى تعجبه من موقف الحكومة الأمريكية الحالية تجاه هواوى، باعتبار أن شركته تعاقدت مع عشرات الشركات الاستشارية الأمريكية للوصول لأفضل طرق لإدارة أعمالها. ولفت إلى اعتقاده بأن الإدارة الأمريكية يجب أن تشعر بالفخر حيال تصدير نظم إدارة الأعمال الأمريكية وتبنيها من قبل شركة هواوى وكونها نظماً ناجحة أسهمت بوصول هواوى لما هى علية اليوم، وأنه «لا يجب على الإدارة الأمريكية أن تكون حساسة للغاية حيال موقع هواوى الريادى على المستوى العالمى حالياً».

وعلى الرغم من الحظر الأمريكى وسلسلة الصعوبات التى واجهتها هواوى خلال العام الماضى 2019، توقعت قياداتها أن إيرادات مبيعاتها العالمية ستتجاوز 122 مليار دولار أمريكى لعام 2019، بزيادة سنوية قدرها نحو 18٪. وقد حافظت الشركة على موقعها الريادى فى سوق الابتكار، وحلت بالمرتبة الخامسة فى قائمة أكثر الشركات الكبرى إنفاقاً على البحث والتطوير لعام 2019 على مستوى العالم، وذلك وفقاً لتصنيف «مؤشر الإنفاق على البحث والتطوير الصناعى التابع للاتحاد الأوروبى»، الذى تم نشره مؤخراً ويضم أكبر 2500 شركة على مستوى العالم فى مجال الاستثمار بالبحث والتطوير، بحسب البيانات وحققت مبيعات خلال عام 2019 وصلت لنحو 240 مليون هاتف.