شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف جهاز «راوتر» عرضة لـ«هجمات إلكترونية جديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشفت «شركة بالو ألتو نتوركس»، العاملة فى تطوير الجيل التالى من الحلول الأمنية، موجة جديدة من الهجمات التى تقف وراءها برمجيات موهستيك (Muhstik) الخبيثة والتى تستهدف أجهزة الراوتر، التى تعتمد على نظام التشغيل المفتوح من نوع طماطم (Tomato).

ويتمتع النظام بمزايا دعم الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، مما جعل العديد من الشركات المطورة لأجهزة الراوتر تعتمد على هذا النظام فى أجهزتها الجديدة.

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وأشارت الدراسات والتحليلات، التى أجرتها بالو ألتو نتوركس، إلى وجود أكثر من 4600 جهاز راوتر على الإنترنت تعمل بنظام التشغيل طماطم، وقد تكون هذه الأجهزة عرضة للاختراق عبر الهجمات الجديدة.

وقد بدأت برمجيات موهستيك الخبيثة نشاطها للمرة الأولى فى شهر مارس من العام 2018، وهى مزودة بقدرات تمكنها من اختراق أجهزة السيرفر، التى تعتمد على نظام التشغيل لينوكس، كما أنها قادرة على اختراق التجهيزات المعتمدة على إنترنت الأشياء لتشن عبرها هجمات جديدة لتشفير البيانات والاحتيال الإلكترونى، فضلا عن هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة التى تصيب الأجهزة بالشلل. وتدل الهجمات الجديدة على أن أجهزة إنترنت الأشياء لا تزال عرضة للهجمات عبر البرمجيات الخبيثة التى تنشط عبر الشبكة، وتضيف هذه الهجمات مجموعة جديدة من تجهيزات إنترنت الأشياء إلى قائمة أهدافها بصورة مستمرة.

كما تشير الهجمات إلى أن المخترقين قد باتو يركزون بصورة أكبر على أجهزة إنترنت الأشياء، التى تعمل باستخدام برمجيات من المصادر المفتوحة، وذلك لافتقار بعض هذه البرمجيات إلى التحديثات الأمنية الضرورية للحفاظ على أمن الأجهزة التى تعمل عليها، ولذلك فمن الضرورى للمستخدمين الانتباه عند تثبيت برمجيات من المصادر المفتوحة والالتزام بالإرشادات الأمنية الواردة فى دليل استخدام هذه البرمجيات.