شكرا لقرائتكم خبر عن «كاسبر سكاي»: كل مستخدمي الإنترنت عرضة لاختراق بياناتهم الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد محمد مدير شركة «كاسبر سكاي» للحلول الأمنية في مصر، إن التوجه نحو المجتمع الرقمى والتقدم الذي تشهده مصر في هذا المجال وارتفاع مستخدمى الإنترنت يجعلها أكثر عرضة للتهديدات الإليكترونية، لافتا إلى أن مجرمى الإنترنت يطورون وسائل الهجوم بنفس السرعة والتطور الذي تعمل به شركات الحماية لصد الهجمات.

ولفت إلى أن شركته تتعاون مع جهات سيادية في إعداد تقارير دورية عن حالة أمن المعلومات في مصر، وأن الشركة تسعى للتنسيق مع الحكومة في بناء مظلة أمنية موحدة، لحماية بيانات الجهات والهيئات المختلفة.

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وأشار في تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى أن أحدث النتائج التي توصلت إليها شبكة كاسبرسكى الأمنية، تؤكد أن تهديدات الإنترنت زادت بنسبة ملحوظة خلال العام الماضى، لافتا إلى ارتفاع كبير في هجمات «التروجانات» المصرفية، في ظل أنه في كثير من الأحيان يُعرض المستخدمون أنفسهم للمخاطر والاحتيال، بسبب عدم توخى الحذر في معاملاتهم الإليكترونية.

وشدد على أن أي مستخدم للإنترنت هو معرض بالضرورة للهجمات الإليكترونية، وحذر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى من مشاركة بعض المعلومات التي تعرضهم للاحتيال، مثل المعلومات الشخصية من تاريخ الميلاد وعنوان السكن وغيرها، لأن تتبع وجمع هذه المعلومات يمكن ببساطة استخدامه في الهجمات المالية، لافتا إلى أن هجمات الفدية الخبيثة تتضاعف سنويا.

أوضح أن شركته تحرص على نشر الوعى بأهمية الحماية الإليكترونية، خاصة بين الشباب، فقد قامت بتدشين مسابقة بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس للمساهمة للطلاب ممن لديهم أفكار مبتكرة في مجال الأمن الرقمى، وكشفت بالفعل عن نماذج مبدعة في إيجاد حلول المشكلات وتفوقوا بشكل كبير.