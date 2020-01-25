شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل تزيد من خطر الإصابة بجفاف فروة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جفاف فروة الرأس من المشاكل الجلدية التى تنتشر بشكل كبير وخصوصا فى فصل الشتاء نظرا للتعرض المستمر للهواء البارد الذى يؤثر على صحة الجلد ويسبب الجفاف والقشرة والالتهاب والحكة، وحسب ما ذكره healthline موقع فأن هناك عوامل تزيد من خطر الإصابة بجفاف وقشرة فروة الرأس ومنها:

عوامل تزيد من خطر الأصابة بجفاف فروة الرأس

1:الإصابة بمرض الصدفية الجلدى يسبب التهاب وجفاف شديد فى فروة الرأس ، لذلك يجب الفحص الجيد وزيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب لللحالة.

2:التهاب الجلد التحسسى، من المشاكل الجلدية التى تسبب قشرة الشعر وجفاف فروة الراس.

3:قد تلعب التغيرات الهرمونية دورا كبيرا فى الاصابة بجفاف فروة الرأس والالتهاب الجلدى.

4:تقلبات الجو وتغيير فصول السنة تعرضك للالتهابات الجلدية وجفاف فروة الرأس.

Advertisements

5:اتباع نظام غذائى سيئ يؤثر على صحة الجلد وفروة الرأس ويعرضك لمخاطر عديدة ، لذلك ينصح بالاهتمام بالتغذية السليمة وتناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامينات وعناصر غذائية وخصوصا الخضراوات والفواكه.

6: التدخين، من العادات السيئة التى تؤثر على صحة الجسم وتسبب جفاف فروة الرأس والالتهابات الشديدة.

7:الضغط العصبى يؤثر على فروة الرأس حيث انه يزيد من تكاثر الملاسيزيا وهى من الفطريات التى تؤدى لقشرة الشعر وتكاثر خلايا الجلد بسرعة أكبر.

8: التقدم فى العمر قد يكون سبب من أسباب الإصابة بجفاف فروة الرأس والتعرض للقشرة والحكة والالتهاب.

9:بعض أنواع الشامبو قد تؤثر على صحة الشعر وتسبب الجفاف والالتهاب وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من المواد الكيميائية التى تسبب حكة الشعر، لذلك ينصح بعد استخدام أى أنواع من الشامبو دون استشارة الطبيب.

ولعلاج جفاف فروة الرأس ينصح بتدليك الشعر ببعض المستحضرات الطبيعية ومنها، "زيت الزيتون، زيت جوز الهند، الصبار ، خل التفاح، عصير الليمون"، فهى من الطرق التى تعمل على محاربة الجراثيم وتعزيز صحة فروة الراس وعلاج الالتهاب والحكة.