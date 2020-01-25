شكرا لقرائتكم خبر عن اجلاء 1000 أمريكى على طائرة خاصة من ووهان الصينية بسبب تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، ان الرئيس الصيني "شي جين بينج" حذر من أن فيروس كورونا القاتل يتسارع مع وفاة طبيب كان يعالج المرضى، وإجلاء الولايات المتحدة لمواطنيها من نقطة ساخنة بووهان بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 41 حالة مع 1181 حالة، أصاب فيروس كورونا، ووهان بأكثر من 1280 شخصًا حول العالم بأغلب الحالات في الصين.، المدن والبلدان الكبرى في الصين تلغي وسائل النقل العام، وتغلق الطرق لمحاولة وقف انتشار المرض.

تحدث الرئيس شي جين بينغ عقب اجتماع طارئ للتحذير من انتشار الفيروس القاتل، وذكرت شبكة التلفزيون العالمية الصينية الحكومية أن طبيبا يدعى ليانغ وودونغ (62 عاما) توفي متأثرا بالفيروس ، قال خبراء إن المستشفيات في ووهان، مركز تفشي المرض المدمر، قد غمرها المرضى، تم الآن إلغاء الاحتفالات بالعام الصيني الجديد المخطط لها الأسبوع المقبل في بكين، وهونج كونج.



وقف الناس للمساعدة فى تقديم المطهرات الناس

أعلن زعيم هونج كونج كاري لام، عن حالة طوارئ في المركز المالي الآسيوي، هذا الصباح قام سكان ووهان بتشبية الوضع في المدينة بـ "يوم القيامة" بعد ارتفاع أعداد المرضى بالمستشفيات في المنطقة.

قال رئيس البلاد، إن الفيروس التاجي القاتل "يتسارع"، والصين تواجه "وضعا خطيرا"، حيث مات طبيب واحد على الأقل من الفيروس، وتستعد الولايات المتحدة لإجلاء المواطنين من ووهان المنكوبة بالأزمة.



تدفق على محلات بيع المنتجات الغذائية

حظرت مدينة ووهان الصينية المنكوبة بالفيروس، والتي تم إغلاقها بالفعل، والتي يُعتقد أن نشأ فيها الفيروس، استخدام معظم المركبات في وسط المدينة، وقالت هونغ كونغ إنها ستغلق المدارس لمدة أسبوعين حيث تتدافع السلطات لوقف انتشار المرض الذي تسبب في انتشار الفيروس، إصابة أكثر من 1300 شخص وقتل 41.



الناس فى الصين

تحدث الرئيس الصيني شي جين بينج عقب اجتماع حكومي طارئ للتحذير من أن انتشار الفيروس القاتل يزداد سوءًا، حيث ظهر شريط فيديو يظهر أن الممرضات والطبيب ينهار في المستشفيات، في عاصمة مقاطعة هوبى بوسط الصين مع استمرار تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.



فى الرعاية المركزة

وقال شي، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "شينخوا": "في مواجهة الوضع الخطير لانتشار فيروس كورونا الجديد المتسارع من الضروري تقوية القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب.



نقص فى الأطعمة بسبب الاقبال على الاوسواق

وأوضحت الصحيفة، لأن هذا الأمر جاء في الوقت الذي توفي فيه ليانج وودونج، 62 عاماً، الذي كان يعالج المرضى في ووهان، من الفيروس هذا الصباح، حسبما أفادت شبكة تشاينا جلوبال TVالتلفزيونية الحكومية، فقد توفي وودونج، الذي تقاعد لكن تم تجنيده للمساعدة في تفشي المرض، بعد قضاء الوقت في علاج المرضى، وذكر أيضا أن طبيبا آخر، هو جيانج جيجون، توفي متأثرا بأزمة قلبية بينما كان يعالج المصابين، من غير المعروف إذا توفي اختصاصي الأمراض المعدية، الذي عالج أنفلونزا الطيور والإنفلونزا A والسل على مر السنين، نتيجة لفيروس كورونا أو من الإرهاق.



قياس دراجة الحرارة قبل دخول المترو في مقاطعة هوبي بوسط البلاد والتي تؤثر الآن على 18 مدينة

وأشارت الصحيفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي لديها حوالي 1000 مواطن في المدينة، من المقرر إجلاؤهم بمن فيهم الدبلوماسيون على متن طائرة مستأجرة 230 مقعدًا غدًا، حيث فازت حكومة الولايات المتحدة بالموافقة على العملية من وزارة الخارجية الصينية، وغيرها من الوكالات الحكومية بعد المفاوضات في الأيام الأخيرة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، وزارة الخارجية البريطانية لم تؤكد بعد ما إذا كانت ستفعل الشيء نفسه.



المرضى يحتشدون فى طرقات المستشفى

واليوم أيضًا، ظهر شريط فيديو مؤلم يظهر أن الطبيب ينهار على الأرض حيث كشفت اللقطات عن نطاق الذعر الكامل داخل مستشفيات ووهان، مع وجود ممرات ومرضى مزدحمة على الأرض، يظهر مقطع فيديو يصرخون على المرضى لتهدئة أنفسهم بينما يحاول المسعفون جاهدين احتواء الموقف، ذُكر أن بعض العمال يرتدون حفاضات لأنهم لا يملكون الوقت الكافي لاستخدام المرحاض وسط الذعر.

يخضع حوالي 56 مليون شخص الآن لقيود على تنقلهم مع توسيع السلطات لحظر السفر في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، والتي تؤثر الآن على 18 مدينة.

تشمل التطورات المروعة الأخرى التي اندلعت اليوم ما يلي:

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إنها شكلت 6 فرق طبية يبلغ مجموع موظفيها 1230 طبيًبا للمساعدة، تظهر مقاطع فيديو من داخل المستشفيات الصينية المرضى المحشورين في ممرات مكتظة ووضعوا على الأرض، كثفت المطارات العالمية فحص المسافرين من الصين، رغم أن البعض شككوا في قيمتها، تقول الصين إن الفيروس يتحور ويمكن أن ينتقل عن طريق الاتصال البشري، وهو ما يؤثر في الغالب على الضعفاء وكبار السن، أغلقت شنجهاي جميع دور السينما حتى 30 يناير في محاولة يائسة لمحاولة وقف انتشار الفيروس القاتل، سوف تفرض ووهان حظراً على المركبات غير الضرورية في وسط المدينة ابتداءً من 26 يناير لاحتواء تفشي الفيروس.

هونج كونج تعلن عن حالة طوارئ فيروسية تعلن عن سلسلة من التدابير للحد من روابط المدينة مع الصين القارية، كما سيتم تعليق جميع الخدمات السياحية الجماعية الخارجية، بما في ذلك حجوزات الفنادق والطائرات من شركات السفر الصينية

أعلن زعيم هونج كونج كاري لام حالة طوارئ في المركز المالي الآسيوي، وأعلن عن حزمة من التدابير للحد من روابط المدينة مع الصين القارية، ستبقى المدارس، التي هي الآن في إجازات السنة القمرية الجديدة، مغلقة حتى 17 فبراير، بينما سيتم إيقاف الرحلات الداخلية والخارجية ورحلات السكك الحديدية عالية السرعة بين هونج كونج ووهان.

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أنها شكلت ستة فرق طبية يبلغ مجموع موظفيها 1230 من الموظفين الطبيين لمساعدة ووهان، وصلت ثلاثة من الفرق الستة، من شنغهاي وقوانجدونج والمستشفيات العسكرية إلى ووهان.



تطهير الايدى فى الشوارع

وأضافت الصحيفة، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم أن الصين ستعلق رحلات المجموعات الصينية المحلية والخارجية على حد سواء، في الوقت الذي تكثف فيه الجهود لاحتواء الفيروس الجديد الشبيه بالسارس، ابتداءً من يوم الاثنين، سيتم تعليق جميع الخدمات السياحية الجماعية الخارجية، بما في ذلك حجز تذاكر السفر بالطائرات، من وكالات السفر الصينية، وفقًا لمحطة CCTV الحكومية، تم تعليق المجموعات السياحية المحلية اعتبارا من يوم الجمعة.

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ووهان ، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، متوقفة منذ يوم الخميس، حيث تم إلغاء جميع الرحلات الجوية في المطار تقريبًا، ونقاط التفتيش تسد الطرق الرئيسية المؤدية إلى خارج المدينة، ومنذ ذلك الحين، فرضت السلطات قيودًا على النقل في جميع أنحاء مقاطعة هوبي تقريبًا، والتي يبلغ عدد سكانها 59 مليون نسمة.

فى بكين اليوم، فحص العاملون الذين يرتدون بدلات واقية بيضاء درجات حرارة الركاب الذين يدخلون مترو الانفاق فى محطة السكة الحديد المركزية ، بينما تم تعليق بعض خدمات القطارات فى منطقة دلتا نهر اليانجتسى بشرق الصين.، وذكرت اللجنة الوطنية للصحة اليوم أن عدد الحالات المؤكدة في الصين يبلغ 1،277 حالة.، تم اكتشاف الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال وماليزيا وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا.

أعلنت أستراليا يوم السبت عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا ، وهو مواطن صيني في الخمسينيات من عمره ، وكان في ووهان ووصل من الصين في 19 يناير في رحلة قادمة من قوانغتشو. حالته مستقرة في مستشفى ملبورن.

أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الفيروس التاجي الجديد "حالة طارئة في الصين" هذا الأسبوع لكنه لم يصل إلى حد إعلانه عن القلق الدولي، وقد لوحظ انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان في الفيروس.

ما هي أعراض كورونا فيروس؟

بمجرد إصابة شخص ما بالفيروس، قد يستغرق الأمر ما بين يومين و 14 يومًا حتى يظهر له أي أعراض، وتشمل: سيلان الأنف، والسعال، إلتهاب الحلق، الحمى " ارتفاع درجة الحرارة "، ستتعافى الغالبية العظمى من المرضى على الأقل 97%، بناءً على البيانات المتاحة من هؤلاء دون أي مشاكل أو مساعدة طبية، في مجموعة صغيرة من المرضى، الذين يبدو أنهم كبار السن أو الذين يعانون من أمراض طويلة الأجل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب رئوي، الالتهاب الرئوي هو عدوى تنتفخ فيها الرئتين وتمتلئ بالسوائل، يجعل من الصعب التنفس بشكل متزايد، وإذا تركت دون علاج، فقد تكون قاتلة وتختنق الناس، تشمل الأعراض الحمى وصعوبة التنفس والسعال. وقالت منظمة الصحة العالمية إن معظم الوفيات حدثت في مرضى كبار السن، والعديد منهم يعانون من حالات سابقة.

يأتي الأمر في الوقت الذي يخشى فيه سكان المدينة الصينية في وسط أزمة الفيروس التاجي في البلاد أنهم "محاصرون" وسوف يصابون جميعًا بسبب إغلاق الحكومة الذي منع أي شخص من المغادرة.

أعلنت مقاطعة هوبي، عن بناء مستشفى جدية لعلاج مرضاها، حيث تسارع السلطات لبناء مستشفى يضم 1000 سرير في 6 أيام، حيث أن هناك 658 مريضاً مصابين بالفيروس في العلاج، 57 منهم مصابون بأمراض خطيرة، في تحول جذري للأحداث، تم إغلاق جزء من سور الصين العظيم وديزني لاند في شنغهاي يوم أمس، حيث تحاول السلطات يائسة منع الناس من انتشار فيروس كورونا فى ووهان.

وتفيد التقارير أن 13 مدينة، موطن لحوالي 40 مليون شخص، قد اتبعت مثال ووهان،ودخلت بعض أشكال الإغلاق خلال الـ 24 ساعة الماضية مع توقف وسائل النقل العام وإغلاق الطرق.

وقال البروفيسور نيل فيرجسون، من جامعة إمبريال كوليدج في لندن: "إنه فصل الشتاء، إنها مدينة هائلة تضم الكثير من الأشخاص المصابين بالزكام والإنفلونزا، يدرك الناس أنهم يشعرون بالمرض، لكن ليس لديهم فيروس كورونا.

وأضاف البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجليا: "إذا كان الفيروس خفيفًا نسبيًا، فهناك احتمال أن يكون قد انتشر في أشخاص أصحاء، موضحا أن أي عدوى يمكن أن تتراوح بين جعل الناس مرضى حقًا، ومن ثم التسبب في أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا، يمكننا علاج الكثير من الحالات الخفيفة، أدى الخوف من انتشار العدوى سريعًا إلى إغلاقات هائلة في جميع أنحاء الصين أمس.

تم اتخاذ الإجراءات التالية للسيطرة على انتشار المرض في الصين وحولها:

سيتم إغلاق قصر بكين المحرم، الذي يستضيف متحف القصر، أمام الزوار من اليوم استاد بكين الوطني، المعروف أيضا باسم عش الطائر، ألغى مجلس السياحة بالولاية كرنفالاً استمر أربعة أيام في هونغ كونغ في الفترة من 25 إلى 28 يناير، تم إلغاء بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام القمري الجديد في هونج كونج، تم إلغاء جميع فعاليات العام القمري الجديد في ماكاو، موطن أكثر من نصف مليون شخص تم الإبلاغ عن وجود قيود على النقل في معظم المدن الصينية..

من المعروف أن فيروسات كورونا قادرة على القفز من حين لآخر من فصيلة إلى أخرى، وهذا ما حدث في حالة السارس والفيروس كورونا وفيروس كورونا الجديد، الأصل الحيواني للفيروس التاجي الجديد لم يعرف بعد، تم الإبلاغ عن أول حالات إصابة بشرية علنًا من مدينة ووهان الصينية، حيث يعيش حوالي 11 مليون شخص، قبل ثلاثة أسابيع من بدء الأطباء في مشاهدة الحالات في ديسمبر.



انتقاله عبر البشر

من أين يأتي الفيروس؟

لا أحد يعرف بالتأكيد، تميل الفيروسات التاجية عمومًا إلى نشأة الحيوانات، يُعتقد أن فيروسات السارس والفيروس كورونا المماثلة نشأت في قطط والجمال، كانت أول حالات الإصابة بالفيروس في ووهان من أشخاص يزورون أو يعملون في سوق للحيوانات الحية في المدينة، والذي تم إغلاقه منذ ذلك الحين للتحقيق، كان سوق الطعام الصيني في مركز تفشي الفيروس المميت يبيع الخفافيش الى جانب الثعابين والفئران والجرو الذئب للسكان المحليين لتناوله كطعام، ادعى سوق المواد الغذائية الصيني في وسط تفشي فيروس السارس القاتل أنهم كانوا يبيعون حيوان الكوالا الحية، والثعابين، والفئران والجرو الذئب للسكان المحليين للطبخ والأكل.

تعرض سوق هوانان للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين للتدقيق يوم الأربعاء، بعد أن قال مسؤولون صينيون إن الفيروس التاجي ربما يكون قد نشأ في حيوان بري تم بيعه في متجر المواد الغذائية، تم إغلاق السوق منذ ذلك الحين ووصفته السلطات المحلية بأنه "نقطة الصفر"، وأظهرت قائمة أسعار أحد الشركات العاملة في السوق مجموعة من الحيوانات المتاحة للبيع بما في ذلك الثعالب الحية والتماسيح والكلاب الذئب والسلمند العملاقة، والثعابين، والفئران، والطاووس، والخنازير، وحيوانات الكولا، وفقًا للجنوب الصين مورنينج بوست، تظهر قائمة الطعام بسعر 70 يوان (7.70 جنيه إسترليني / 10 دولارات أمريكية) للحوم كوال.

يزعم أن سوق ووهان هوانان للمأكولات البحرية (أعلاه) يبيع الحيوانات البرية بما في ذلك جرو الذئاب الحية، الزباد وحتى الكوالا وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من أن السوق يعد سوقًا للمأكولات البحرية، إلا أنه تم بيع الحيوانات الميتة والحيوانية هناك، بما في ذلك ذئاب الأشبال، والسمندل، والثعابين، والطاووس، ولحوم الإبل، وتعتبر الخفافيش هي المشتبه الرئيسي.

قال باحثون في الأكاديمية الصينية للعلوم في بيان صدر حديثًا: أن الفيروس كان أول ثعابين مصابة، والتي ربما تكون قد نقلتها إلى الناس في السوق في ووهان، حلل باحثو جامعة بكين جينات الفيروس التاجي، وقالوا إنهم يقارنون الفيروسات التي من المعروف أنها تؤثر على الثعابين، مضيفين: "تشير النتائج المستخلصة من تحليلنا لأول مرة إلى أن الثعبان هو أكثر مستودعات الحيوانات البرية احتمالًا في 2019-nCoV" ، في مجلة علم الفيروسات الطبية.