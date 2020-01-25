ترامب يفرض رسوما جمركية "عالمية" جديدة.. ويستثني 5 دول

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية على واردات بلاده من المنتجات التي يدخل الألومنيوم والصلب في تصنيعها ولو بشكل جزئي.



وبحسب بيان من البيت الأبيض، الجمعة، قال ترامب إن واردات محددة لمنتجات مشتقة من الألومنيوم ستخضع لرسوم إضافية قدرها 10%.

وأوضحت بلومبرج أن واردات محددة لمنتجات مشتقة من الصلب ستخضع لرسوم إضافية قدرها 25%.

وسيبدأ تنفيذ القرار اعتبارا من يوم 8 فبراير/شباط المقبل، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

لكن قرار الرسوم الجديدة يستثني كلا من الأرجنتين وأستراليا وكندا والمكسيك من الجمارك الإضافية المتعلقة بالمنتجات المشتقة من الألومنيوم.

كما استثنى القرار الدول السابق ذكرها علاوة على كوريا الجنوبية فيما يخص المنتجات المشتقة من الصلب.

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جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي نيته فرض رسوم فورية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم القادمة من البرازيل والأرجنتين.

ولفت آنذاك إلى أن كل من البرازيل والأرجنتين تستفيدان من تخفيض كبير في قيمة عملتهما ما يوفر ميزة تنافسية لصاردات البلدين.

وكانت دول عدة، بينها البرازيل وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، تستفيد من إعفاء من الرسوم الأمريكية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو، وتبلغ 25% على واردات الصلب.

ومن المقرر أن يوقع ترامب بنهاية الشهر الجاري على اتفاق التبادل التجاري الحر الجديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان الكونجرس قد صادق في منتصف يناير على الاتفاق الجديد بعد مفاوضات طويلة استمرت أشهراً.



ويمثّل هذا الاتفاق نسخة محدثة من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" التي دخلت حيّز التنفيذ في 1994 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وفرض ترامب على كندا والمكسيك في أغسطس 2017 إعادة التفاوض على بنود نافتا، وقد أجرت الدول الثلاث مفاوضات ماراثونية توّجت في نهاية نوفمبر بالتوصّل إلى الاتفاق بصيغته الأوّلية.

