شكرا لقرائتكم خبر عن «جارتنر»: 3.9 تريليون دولار إنفاقًا عالميًا على تقنية المعلومات 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقّعت مؤسسة «جارتنر» للأبحاث أن يرتفع إجمالى الإنفاق العالمى على تقنية المعلومات إلى قرابة 3.9 تريليون دولار خلال العام 2020، بزيادة تقدّر بحوالى 3.4% عن العام 2019، ومن المنتظر أن يتخطى هذا الإنفاق العالمى حاجز 4 تريليونات دولار في العام القادم.

وقال جون ديفيد لوفلوك، نائب الرئيس لدى جارتنر، إنه على الرغم من المخاوف السياسية التي دفعت الاقتصاد العالمى إلى الاقتراب من حالة الركود، إلا أن الأمر لم يحدث في العام 2019، ولا تبدو الحال كذلك بالنظر إلى السيناريوهات المتوقعة خلال 2020 أو فيما بعدها. فمع تراجع المخاوف العالمية، تبدى الشركات استعدادا أكبر لمضاعفة استثماراتها في تقنية المعلومات، خاصة مع التوقعات بارتفاع العائدات، مع أن أنماط هذا الإنفاق تتغير باستمرار.

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وأضاف أن جميع قطاعات الأسواق تقريبا تأثرت، بما في ذلك برمجيات المشاريع التجارية بالإقبال المتزايد على منتجات البرمجيات كخدمة. متوقعًا استمرار نمو الإنفاق على صور أخرى من البرمجيات غير السحابية.

ورجح التقرير أن تشهد أسواق البرمجيات أعلى معدلات النمو هذا العام، إذ يتوقع أن تحقّق معدل نمو عشريا يصل إلى حوالى 10.5% وتشير التوقعات إلى أن إنفاق قطاع المشاريع التجارية على عروض خدمات تقنية المعلومات التي تعتمد حوسبة السحاب سيشهد نموا أسرع من معدل نمو الإنفاق على عروض الخدمات التقنية التقليدية (غير السحابية) حتى العام 2022، وتبدو المؤسسات التي تخصص نسبة كبيرة من إنفاقها التقنى لاعتماد خدمات حوسبة السحاب، مؤشرا على الجيل القادم من التحديات التي من شأنها أن تغير منهجيات العمل المتّبعة.

وقد تسبّب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى بتراجع الإنفاق العالمى على منتجات تقنية المعلومات من أجهزة ومعدات مراكز بيانات في الدول المتأثرة بفعل ذلك. فقد تراجع حجم الإنفاق على الهاتف الجوال في اليابان خلال العام الجارى بسبب ارتفاع متوسط أسعار البيع المحلية نتيجة لارتفاع الدولار الأمريكى. كما يتوقع أن يشهد إنفاق أسواق المملكة المتحدة على أجهزة الكمبيوتر الشخصى، والطابعات، وأنظمة الخادم، وكذلك أنظمة التخزين الخارجية تراجعا يصل إلى 3% أيضا.