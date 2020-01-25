شكرا لقرائتكم خبر عن الزنك أفضل الفيتامينات في علاج نزلات البرد والأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند الإصابة بنزلات البرد يزداد يتعرض الشخص المصاب للشعور ببعض الأعراض الخاصة بنزلات البرد القاصية، وخلال هذا التقرير، سنتعرف على أهمية تناول الزنك في علاج نزلات البرد، وذلك وفقا لموقع " thehealthy".

أكدت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أن تناولك لعنصر الزنك في حالة إصابتك بنزلات البرد الشديدة له دور كبير في التخلص من الأعراض القاسية التي يمر بها الشخص، فقد توصل الباحثون إلى فعالية مكملات الزنك في مكافحة نزلات البرد، وعلى الرغم من أن نتائج الدراسة كانت مختلطة، إلا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن تشمل تقليل طول وشدة نزلات البرد.

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هل الزنك جيد لنزلات البرد؟ سؤال يجب التعرف علي إجابته، حيث كشفت الدراسات الطبية إلى أنه إذا تم استخدام الشكل الصحيح للزنك ، فإنه يمكن أن يقلل من حدة الأعراض وطول الوقت الذي يصاب فيه شخص أثناء إصابته بنزلات البرد، عن طريق تناول الحبوب المكملة له.

فقبل شراء مكملات الزنك، اعلم أن هناك أنواعًا معينة يجب تجنبها، والأهم من ذلك فعليك العلم أن الزنك يساهم في التخلص من الزكام والرشح ومشاكل الأنف، ولكن في بداية الأمر عليك الذهاب للطبيب لتحديد عدد الحبوب التي يحتاجها جسم من مكملات الزنك في المشاهم في علاج نزلات البرد.

كما نصح التقرير مشيرا إلي أنه عليك عدم الاعتماد فقط علي الزنك في علاج نزلات البرد، ولكن عليك في بداية الأمر الوقاية من الإصابة بنزلات البرد، وذلك عن طريق الاهتمام بالنظافة العامة، وغسيل اليدين جيدا، وأيضا الابتعاد قدر الإمكان عن الجلوس في الاماكن المزدحمة، وينصح أيضا بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بفيتامين سي لانها ترفع الجهاز المناعي، وأيضا تناول الماء وممارسة الرياضة.