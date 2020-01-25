بريطانيا تتعقب 2000 مسافر وصلوا من ووهان خلال الـ15 يوما الماضية

قالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن مسؤولين من وزارة الصحة العامة شكلوا فرقا بالتعاون مع قوة حرس الحدود لتعقب 2000 مسافر صيني وصلوا إلى بريطانيا قادمين من ووهان خلال الأسبوعين الماضيين، للتحقق مما إذا كانوا يعانون من أعراض فيروس كورونا الجديد.



وفي تصعيد واضح لإجراءات منع انتشار الفيروس المميت في المملكة المتحدة، أعلنت الحكومة أنها ستتعقب كل الأشخاص الذين يتوقع أن يكونوا في فترة حضانة المرض ولم تظهر عليهم الأعراض بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى تعليق الرحلات الجوية القادمة من ووهان، لكن البروفيسور كريس ويتي، كبير الأطباء في وزارة الصحة ذكر عقب اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية إنشاء مركز للصحة العامة يضم سبعة أطباء في هيثرو لمراقبة الأشخاص القادمين من مناطق أخرى من الصين.

تم تأكيد وجود ثلاث حالات إصابة في أوروبا، ليلة الجمعة، حيث تم الإعلان عن ثلاثة حالات في فرنسا.

فيما أبلغت أستراليا عن أول إصابة الليلة الماضية بينما أكدت ماليزيا وجود ثلاث حالات.

وذكرت وزارة الصحة أن غالبية الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض سيصابون بها بعد مغادرتهم المطار، لذلك كان من الضروري أن يعرفوا ما ينبغي عليهم فعله في حال إصابتهم بالمرض.

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وقال الدكتور بول كوسفورد، المدير الطبي الفخري للصحة العامة في إنجلترا: "لا توجد حالات إيجابية في المملكة المتحدة حتى الآن، لكننا سنستمر في الاختبارات".

وأدى انتشار الفيروس الجديد إلى وفاة 41 شخصاً في الصين، وإصابة أكثر من 1400 آخرين على مستوى العالم معظمهم في الصين.

وذكر تقرير التلفزيون الرسمي الصيني عن الرئيس الصيني قوله إنه سيتم تركيز الموارد والمتخصصين في مستشفيات محددة لعلاج الحالات الصعبة، مع عدم تأجيل العلاج بسبب التكلفة.

ولفت التقرير أيضاً إلى أنه سيتم ضمان توفير الإمدادات لإقليم هوبي وعاصمته ووهان.

وقال التلفزيون إن المعلومات الخاصة بانتشار الفيروس، يجب أن تكون دقيقة وفورية وواضحة.

كما ألغت الصين جميع الرحلات السياحية بسبب انتشار الفيروس الجديد.

وذكرت الجمعية الصينية لخدمات السفر أن جميع الرحلات، بما في ذلك الرحلات الدولية، سيتم تعليقها ابتداءً من يوم الإثنين.

كانت السلطات قد أوقفت الرحلات الداخلية والسياحية أمس الجمعة.