السودان يتأهب لمواجهة "كورونا الجديد" بخطة شاملة

أعلنت وزارة الصحة السودانية بدء تنفيذ خطة وطنية شاملة لمكافحة فيروس كورونا الجديد الذي انتشر في الصين مؤخرا، مشيرة إلى عقد عدة اجتماعات لتفعيل أنشطة المراقبة لجميع الرحلات الدولية الواصلة لمطار الخرطوم.

وقال الدكتور بابكر المقبول، مدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، إنه تم عقد اجتماع مشترك بين مديري الأقسام المختلفة بإدارة الطوارئ ومكتب الصحة العالمية بالبلاد تم الاطلاع فيه على الموقف العالمي، وما هو مطلوب من السودان للبدء فى تنفيذه على وجه السرعة تحسباً لخروج أو دخول شخص مصاب عن طريق الرحلات الجوية أو البحرية أو البرية.

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وأكد المقبول، في تصريحات صحفية، أن ما تردد عن توفر لقاح لمواجهة كورونا الجديد بالسودان غير صحيح، موضحا أن المرض يعد من الأمراض المستجدة وليس له تطعيم، وأن كل ما يقدم للمصابين هو العلاج الداعم ووضع المرضى تحت الرعاية المكثفة ومراقبة الحالة العامة.

وأضاف: "دخول المرض ليس مقصورا على خطوط واحدة أو بلد واحد، لذلك تجرى مراقبة كل الطيران الواصل للسودان"، مشيرا إلى أن المراقبة ستستمر 24 ساعة بطاقم صحي مدرب سبق أن تعامل مع انتشار إنفلونزا الخنازير.

وأشار إلى أن أي حالة اشتباه بالمرض ستخضع للفحص المعملي، وسترسل عينة خارج السودان للتأكيد، مؤكدًا وجود كادر تمريض وعيادة مجهزة بالمطار.

ولفت إلى أن أنه سيتم إجراء حملة توعوية عن المرض في جميع أنحاء البلاد يتم الاستعانة فيها بالرسائل القصيرة والإذاعة والتلفزيون.

