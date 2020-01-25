1372 إصابة بـ"كورونا الجديد" في الصين

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) عن الحكومة قولها إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بلغ 1372 حالة داخل البلاد، وإن 41 شخصا توفوا بالفيروس حتى الساعة الـ6 مساء بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش)، السبت.

ولا يزال عدد حالات الوفاة هو نفس العدد المُعلن في وقت سابق السبت، وأفاد التلفزيون المركزي بأن الأطباء سمحوا بخروج نحو 39 شخصا.

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وكانت وسائل إعلام محلية أعلنت أن العاصمة الصينية بكين ستوقف حركة جميع الحافلات بين الأقاليم اعتباراً من الأحد للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ولم تذكر التقارير موعداً لاستئناف الخدمة.

وأصدر مجلس الدولة الصيني، في وقت سابق السبت، إرشادات جديدة خاصة بالسفر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، تشمل وضع أجهزة لقياس درجة حرارة الجسم في نقاط العبور الرئيسية.

ودعا المجلس، الذي يمثل أعلى سلطة إدارة في البلاد، إلى تعزيز إجراءات الصحة العامة على متن القطارات والطائرات، حيث يسافر الملايين خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال ببداية العام القمري الجديد.