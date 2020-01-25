شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توجهات يجب على العلامات التجارية تبنيها خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت شركة «سيلزفورس الأمريكية» إن هناك ٥ توجهات يجب على العلامات التجارية تبنيها خلال 2020، وذلك استناداً إلى عمليات التسوق التى قام بها أكثر من 500 مليون متسوق حول العالم، ونتيجة لتحليل توجهات الناس خلال العطلات.
١- التواجد فى المكان الذى يتواجد فيه المتسوقون، والتفاعل معهم بعيداً عن جدران المتاجر التقليدية ولقاؤهم فى الأماكن التى يتواجدون فيها بشكل كبير، مثل التطبيقات والمواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعى.
٢- التواجد التقليدى، حيث تبين أن 81% من المتسوقين يفضلون عمليات الشراء من المتاجر التقليدية، إذ لم تعد تجربة التسوق مجرد طلبات وتعاملات إلكترونية، بل هى تجربة شاملة ومتكاملة.
٣- التواجد عبر الأجهزة الجوالة، والتى تعتبر الجهاز الأول الذى يقف وراء نمو حركة البيانات والطلبات الإلكترونية، مع الحرص على دمج التقنيات الجوالة بتجربة التسوق المادية لتوفير تجربة التسوق الأمثل.
٤- الاعتماد على مفاهيم الاستدامة: حيث إن نحو 65% من المتسوقين يبدون اهتماماً كبيراً بمفاهيم بالاستدامة، وخلال عام 2020، سيبدى المتسوقون اهتماماً أكبر بالعلامات التجارية التى تتعامل بجدية مع مسالة الاستدامة والحفاظ على البيئة.
٥- التمتع بالمرونة، إذ إن 9% من جميع المعاملات الرقمية خلال العام الجارى ستتم عبر «نقاط اللمس الناشئة» مثل التطبيقات، ومنصات التواصل الاجتماعى والمراسلة، وأجهزة التحكم الصوتى، إلى جانب منصات الألعاب.
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