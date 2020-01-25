شكرا لقرائتكم خبر عن عادات يومية قد تعرضك للإصابة بالأمراض السرطانية..أهمها الجلوس لفترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان من الأمراض الشائعة التى تهدد الحياة بالخطر، هناك أنواع مختلفة من الامراض السرطانية ومنها "المعدة، القولون، البروستاتا، الثدى"، فحتى الأن لا يوجد سبب محدد للإصابة بمرض السرطان ولكن ذكر موقع health24 أن هناك بعض الأشياء التى نتعرض لها و تزيد من خطر الإصابة بمرض السرطان ومنها:

عادات يمكن أن تعرضك للإصابة بالسرطان

1:التعرض المستمر للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، والحواسب اللوحية، فقد أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أنه يزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية، وخصوصا أورام المخ.

2:أبخرة الديزل الذى يتعرض لها الإنسان تزيد من خطرالإصابة بسرطان الرئة، وتوجد فى عوادم السيارات وتلوثات الهواء، وتزيد من مشاكل الجهاز التنفسى والربو.

3: وفقا للمعاهد الوطنية للصحة فأن تناول المشروبات الكحولية يزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية ومنها سرطان"الفم، الحلق،المرئ، الحنجرة، الثدى"، وغيرها من الأمراض السرطانية.

4:أثبتت بعض الدراسات والابحاث أن الجلوس لفترات طويلة دون ممارسة أى تمارين رياضية يزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وخصوصا سرطان القولون والرحم، لذلك ينصح دائما بممارسة التمارين الرياضية باستمرار للحد من مخاطر السرطان.

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5: الطبخ بدرجات حرارة عالية يسبب الاصابة بمرض السرطان، وخصوصا الأطعمة المقلية.

6: التعرض المستمر للأشعة الفول بنفسجية يزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية وخصوصا سرطان الجلد.

7:تناول المشروبات الساخنة جدا تزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وخصوصا سرطان القولون والمعدة.

8: التدخين يزيد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية وخصوصا سرطان الرئة.

لذلك ينصح دائما بالابتعاد عن المشروبات الكحولية والإقلاع عن التدخين ، وتجنب الافراط فى استخدام الهواتف، مع الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض، كما ينصح بالاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا والحد من تناول الأطعمة الدسمة.